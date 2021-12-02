फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Dry fruits become a preferred choice for those fasting during Navratri; demand rises.

Maharajganj News: नवरात्र में व्रतधारियों की पसंद बने ड्राई फ्रूट, बढ़ी मांग

Sat, 17 Oct 2026 01:06 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:06 AM IST
विज्ञापन
Dry fruits become a preferred choice for those fasting during Navratri; demand rises.
महराजगंज। नवरात्र में व्रत रखने वालों के बीच ड्राई फ्रूट की मांग बढ़ गई है। फलाहार के लिए लोग काजू, बादाम, किशमिश और मखाना खरीद रहे हैं। इसके चलते शहर की ड्राई फ्रूट की दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने लगी है। दुकानदारों ने भी ग्राहकों की जरूरत और बजट के अनुसार छोटी-बड़ी पैकिंग में सूखे मेवे उपलब्ध कराए हैं।
विज्ञापन

नवरात्र में बड़ी संख्या में लोग नौ दिनों तक व्रत रखते हैं। ऐसे में फल के साथ सूखे मेवे भी फलाहार का हिस्सा बन रहे हैं। लोग अपनी पसंद और बजट के अनुसार इनकी खरीदारी कर रहे हैं। कारोबारियों के मुताबिक, काजू, बादाम, किशमिश और मखाना की मांग अधिक है। त्योहार के दौरान बिक्री में तेजी आने से उन्हें अच्छे कारोबार की उम्मीद है।
विज्ञापन

सदर कोतवाली के पास ड्राई फ्रूट की दुकान चलाने वाले विवेक निगम ने बताया कि बाजार में काजू 800 से 1000 रुपये प्रति किलो, बादाम 1300 से 1400 रुपये, मखाना 1000 से 1400 रुपये और किशमिश 400 से 600 रुपये प्रति किलो बिक रही है। गुणवत्ता और किस्म के अनुसार कीमतों में अंतर हो सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि नवरात्र के चलते सूखे मेवों की मांग बढ़ी है। ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार अलग-अलग मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं। त्योहार के शेष दिनों में बिक्री और बढ़ने की उम्मीद है। अलग-अलग पैकिंग के विकल्प उपलब्ध होने से ग्राहकों को अपने बजट के मुताबिक खरीदारी करने में सहूलियत मिल रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed