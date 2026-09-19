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Maharajganj News: सड़क हादसे रोकने में जिले की पुलिस प्रदेश में अव्वल

Sat, 19 Sep 2026 02:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:04 AM IST
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District police rank first in the state in preventing road accidents.
आठ महीने में दुर्घटनाएं 32.92 फीसदी घटीं
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मृतकों की संख्या में भी 32.57 प्रतिशत की कमी
महराजगंज। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मामले में जिले की पुलिस ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। यातायात निदेशालय की ओर से जनवरी से अगस्त 2026 तक जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में जिले में सड़क हादसों में 32.92 प्रतिशत की कमी आई है। वहीं, दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या भी 32.57 प्रतिशत कम हुई है।
आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से अगस्त 2025 तक जिले में 404 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं। इस वर्ष इसी अवधि में यह संख्या घटकर 271 रह गई। इसी तरह पिछले वर्ष सड़क हादसों में 261 लोगों की मौत हुई थी, जबकि इस वर्ष अगस्त तक 176 लोगों की जान गई। एसपी शक्ति मोहन अवस्थी के अनुसार, प्रदेश के सभी 75 जिलों में सड़क दुर्घटनाओं में कमी के आंकड़ों में जिला शीर्ष पर रहा।
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पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया हादसों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाए गए। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों और ब्लैक स्पॉट को चिह्नित कर सुधारात्मक कार्रवाई की गई। तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों के साथ ही बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
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इसके अलावा यातायात नियमों के पालन को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। स्कूलों, बाजारों और प्रमुख स्थानों पर सड़क सुरक्षा से संबंधित अभियान चलाकर वाहन चालकों को नियमों का पालन करने की अपील की गई। पुलिस का कहना है कि इन प्रयासों का असर सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों में दिखाई दे रहा है।
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