Maharajganj News: जिला अस्पताल पहुंची 2.70 करोड़ की सीटी स्कैन मशीन

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महराजगंज। जिला अस्पताल में करीब 18 दिनों से बंद सीटी स्कैन जांच की सुविधा सितंबर के पहले सप्ताह में बहाल होने की उम्मीद है। शुक्रवार को चेन्नई से नई सीटी स्कैन मशीन जिला अस्पताल पहुंच गई।जानकारी के अनुसार, सीटी स्कैन मशीन के अस्पताल पहुंचते ही कर्मचारियों ने उसे निर्धारित कक्ष में शिफ्ट करने का कार्य शुरू कर दिया है। मशीन की शिफ्टिंग पूरी होने के बाद इंजीनियरों की टीम मशीन में एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के साथ तकनीकी सेटअप पूरा करेगी। इसके बाद मशीन का ट्रायल किया जाएगा और सब कुछ ठीक मिलने पर सीटी स्कैन जांच शुरू कर दी जाएगी।जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन खराब होने से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को जांच के लिए निजी सेंटरों का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे मरीजों पर अतिरिक्त खर्च का भार पड़ रहा है। जिला अस्पताल में सीटी स्कैन के लिए बड़ी संख्या में मरीज प्रतिदिन पहुंचते हैं।सीएमएस डॉ. एके द्विवेद्वी ने बताया कि नई सीटी स्कैन मशीन 2.70 करोड़ रुपये की है। मशीन के पहुंचने के बाद अब उसे सुरक्षित तरीके से सीटी स्कैन कक्ष में स्थापित करने का काम किया जा रहा है। शिफ्टिंग के बाद संबंधित कंपनी के इंजीनियर एप्लीकेशन और जरूरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ट्रायल जांच होगी। ट्रायल सफल रहने पर सीटी स्कैन सेवा मरीजों के लिए शुरू कर दी जाएगी।