फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Administration gears up for disposal of bodies; post-mortem to be conducted after 72 hours.

Maharajganj News: शवों के निस्तारण की तैयारी में जुटा प्रशासन, 72 घंटे बाद होगा पोस्टमार्टम

Sun, 30 Aug 2026 02:08 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:08 AM IST
विज्ञापन
Administration gears up for disposal of bodies; post-mortem to be conducted after 72 hours.
महराजगंज। नेपाल में आई त्रासदी के बाद नारायणी नदी से बरामद चार शवों के निस्तारण की प्रक्रिया को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। तीन महिलाओं और एक पुरुष के शव जिला अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस में सुरक्षित रखे गए हैं। शवों की पहचान के साथ ही उन्हें नियमानुसार उनके स्वजन अथवा संबंधित प्रशासन को सौंपने का प्रयास किया जाएगा।
विज्ञापन

अपर जिलाधिकारी डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि चारों शवों का 72 घंटे बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम के दौरान शवों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए डीएनए सैंपल भी लिए जाएंगे। डीएनए नमूनों को सुरक्षित रखा जाएगा ताकि भविष्य में किसी व्यक्ति या परिवार की ओर से शव पर दावा किए जाने की स्थिति में वैज्ञानिक तरीके से पहचान कराई जा सके।
विज्ञापन

प्रशासन की ओर से नेपाल प्रशासन के संपर्क में भी रहने की तैयारी की गई है। यदि नेपाल प्रशासन की ओर से किसी शव के संबंध में दावा किया जाता है या मृतकों के स्वजन पहचान के लिए सामने आते हैं तो आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव उन्हें सौंपे जाएंगे। इसके लिए पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं, निर्धारित अवधि में यदि किसी शव पर कोई दावा नहीं आता है तो शासन के निर्देश और निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार अंतिम संस्कार कराया जाएगा। प्रशासन का प्रयास है कि शवों की पहचान की हरसंभव प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed