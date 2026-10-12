Lalitpur News: यार्ड रिमॉडलिंग ने बिगाड़ी ट्रेनों की रफ्तार, ढाई घंटे खड़ी रही शताब्दी

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आगासौद रेलवे स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का काम जारी है। इसके चलते डाउन मार्ग की झांसी, दिल्ली और कानपुर जाने वाली कई ट्रेनें निरस्त कर दी गईं। इनमें श्रीधाम एक्सप्रेस, कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस और ललितपुर-बीना मेमू ट्रेन शामिल हैं। डाउन मार्ग की छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को भोपाल से मथुरा तक बदले मार्ग से निकाला गया। यह ट्रेन बीना, झांसी और ग्वालियर के स्थान पर दूसरे मार्ग से गुजरी। पंजाबमेल एक्सप्रेस भी भोपाल से मक्सी-नागदा-मथुरा के रास्ते निकाली गई। वाराणसी सिटी और साबरमती एक्सप्रेस गुना से बदले हुए रास्ते से चलीं। डाउन मार्ग की मालवा एक्सप्रेस भी मक्सी से ग्वालियर के बीच बदले मार्ग से निकाली गई। इस कारण यह विदिशा, बीना, ललितपुर और झांसी स्टेशनों पर नहीं पहुंची।शताब्दी और अन्य प्रमुख ट्रेनों में विलंबशताब्दी एक्सप्रेस रविवार को ललितपुर स्टेशन पर निर्धारित समय से दो घंटे विलंब से आई। यह अप मार्ग की ट्रेन दोपहर 11.42 बजे के स्थान पर 1.22 घंटे देरी से पहुंची। ललितपुर स्टेशन के यार्ड के पास यह ढाई घंटे तक खड़ी रही। दोपहर बाद 3.33 बजे यह रानी कमलापति के लिए रवाना हो सकी। डाउन मार्ग की उत्कल एक्सप्रेस डेढ़ घंटे विलंब से सुबह 5.59 बजे पहुंची।अन्य अप और डाउन मार्ग की विलंबित ट्रेनेंसचखंड एक्सप्रेस सुबह 5.11 बजे के स्थान पर चार घंटे विलंब होकर सुबह 9.13 बजे आई। हीराकुंड एक्सप्रेस भी चार घंटे विलंब से सुबह 9.02 बजे पहुंची। अप मार्ग की मालवा एक्सप्रेस 2.10 घंटे विलंब से सुबह 6.31 बजे आई। मुंबई अमृतसर पठानकोट एक्सप्रेस चार घंटे विलंब से सुबह 9.56 बजे पहुंची। अप मार्ग की छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आठ घंटे विलंब से रात 10.25 बजे आने की संभावना है।000000000आगासौद में हो रहे यार्ड रिमॉडलिंग और अन्य रेलवे में तकनीकी कारणों के चलते रविवार को कई ट्रेनें प्रभावित रही हैं। यार्ड रिमॉडलिंग का काम पंद्रह अक्तूबर तक चलेगा।-मनोज कुमार सिंह, रेलवे जनसंपर्क अधिकारी झांसी