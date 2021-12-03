Lalitpur News: धर्म दिखाता है मनुष्य को भक्ति और परोपकार का मार्ग-शास्त्री

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समापन पर एक भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें प्रसाद ग्रहण करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने कतारबद्ध होकर प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे के सेवा कार्य में बजरंग दल और बिल्ला अकादमी के सदस्यों ने सहभागिता निभाई। अन्य श्रद्धालुओं ने भी इसमें बढ़-चढ़कर योगदान दिया। कथा व्यास राम शास्त्री ने विधिवत श्रीमद्भागवत कथा के विश्राम का पूजन कराया। उन्होंने कहा कि धर्म को मानने वाले असंख्य हैं, पर धर्म की मानने वालों की तादाद कम है। धर्म मनुष्य को भक्ति, सदाचार, सेवा और परोपकार का मार्ग दिखाता है। कथा श्रवण से मन को शांति मिलती है। मुख्य यजमान अजय तिवारी नीलू, ऋचा तिवारी और वरुण यामिनी तिवारी ने पोथी विश्राम की क्रियाएं संपन्न कराईं। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इनमें जिलाध्यक्ष हरिश्चंद्र रावत, विधायक रामरतन कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन शामिल थे। आदित्य नारायण बबेले, कृष्णमोहन दुबे, भूपेंद्र जैन, प्रदीप चौबे, गुलाम मोहम्मद गामा, अजय पटेरिया और अशोक पटेरिया ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।000000000000कलाकारों और संस्थाओं का सम्मानआयोजन समिति द्वारा जिले के प्रसिद्ध कलाकारों को सम्मानित किया गया। गायक सुरेंद्र झा गुड्डन को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। रविंद्र जैन के नाम से प्रख्यात तय्यूब खान को भी सम्मान मिला। मंदिर समिति, मुरली धर महाराज, क्षत्रिय स्वर्णकार न्यास, बिल्ला अकादमी को भी व्यास पीठ से सम्मानित किया गया।