Lalitpur News: आज से शुरू होगी मां की आराधना, नौ दिनों तक चलेंगे धार्मिक अनुष्ठान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पूजा सामग्री की खरीदारी के लिए बाजारों में चहल-पहल बढ़ गई है। घरों में कलश स्थापना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नौ दिनों तक चलने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी प्रबंध किए गए हैं। शहर के विभिन्न मोहल्लों में स्थापित होने वाली दुर्गा प्रतिमाएं पंडालों तक पहुंच गईं हैं। गुरुवार को विधि-विधान से कुछ प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी। नेहरू महाविद्यालय के प्राचार्य ओमप्रकाश शास्त्री ने नवरात्र में कलश स्थापना का विशेष महत्व बताया। उन्होंने कहा कि यह पर्व मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा-अर्चना का अवसर है। श्रद्धालु इस दौरान पूरी श्रद्धा के साथ मां की आराधना करेंगे।000000000000सिद्धपीठ चंडीमाता मंदिर में विशेष अनुष्ठाननवरात्र पर सिद्धपीठ चंडीमाता मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना होगी। नौ दिनों तक दुर्गा सप्तशती पाठ का आयोजन किया जाएगा। शतचंडी महायज्ञ, कन्या पूजन, मंत्र जाप और भंडारे भी होंगे। मां की दिव्य आरती सुबह 5:30 बजे और शाम 8:30 बजे की जाएगी। अन्य देवी मंदिरों में भी हवन-पूजन, विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और भव्य आरती होगी।0000000दुर्गा पंडालों में धार्मिक आयोजनशहर के कटरा बाजार, आजाद चौक, स्टेशन क्षेत्र, तालाबपुरा, नई बस्ती, आजादपुरा, नेहरू नगर, पठापुरा, चौकाबाग और गोविंदनगर सहित कई मोहल्लों में दुर्गा पंडाल सज गए हैं। यहां मां दुर्गा की प्रतिमाएं पहुंच चुकीं हैं। रविवार को विधि-विधान से प्रतिमाओं की स्थापना के बाद हवन-पूजन और आरती शुरू होगी। नवरात्र के दौरान नौ दिनों तक इन पंडालों में धार्मिक आयोजन होंगे। श्रद्धालु मां दुर्गा की आराधना करेंगे।