Lalitpur News: पाइपलाइन में लीकेज से शहर की सड़कों पर जलभराव

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दृश्य-1गल्ला मंडी के सामने कॉलोनी को जाने वाली गली में शनिवार को सुबह से पाइपलाइन लीकेज हो गई है। इससे पानी जमीन से उबल रहा है, जो पूरी गली में फैलने से राहगीरों को निकलने में परेशानी का सबब बन गया है। वहीं यहां जमीन से पाइपलाइन का पानी निकलने से गहरा गड्ढा हो गया है। जिससे बच्चे गड्ढे में भरे पानी में खेलते नजर आए। साथ ही यहां दिन भर में सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद हो गया।दृश्य-2गल्ला मंडी के और छोटी नहर के मध्य सड़क किनारे पाइपलाइन फूट गई, जिससे पाइपलाइन का पानी जमीन से निकलकर बहने लगा, जो नहर तक बहता रहा। इससे यहां सड़क किनारे फुटपाथ का रास्ता कच्चा होने से यहां दलदल जैसी स्थिति बन गई। इससे आसपास के दुकानदारों व ग्राहकों को परेशान होना पड़ा।दृश्य-3इलाइट चौराहा पर राजघाट रोड के दोनों किनारे व रामनगर-झांसी रोड तिराहा के पास भी तीन स्थानों पर पाइपलाइन लीकेज हो गई, जिससे सड़क किनारे पर पानी फैलकर बर्बाद हो रहा है। इससे यहां राजघाट रोड मोड़ पर वाहनों के निकलने में काफी परेशानी हो रही है। राजघाट मोड़ पर तो वाहनों के पहिए तक धंस जा रहे हैं। यहां गड्ढे दलदल में तब्दील हो गए हैं। इसकी वजह से यहां आए दिन वाहनों के जाम की स्थिति बन रही है, जिससे वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है।दृश्य-4चर्च रोड पर नगर संसाधन केंद्र के पास बार-बार मरम्मत के बाद शनिवार को फिर से पाइपलाइन लीकेज हो गई। यहां मुख्य सड़क और सड़क किनारे पाइपलाइन लीकेज होने से पूरी सड़क पर और सड़क के गड्ढों में पानी भर गया। इससे तेज गति से निकल रहे वाहन चालकों की वजह से छोटे वाहन चालकों और पैदल राहगीरों पर सड़क पर गड्ढे में भरे पानी के छींटे पड़ रहे हैं। इससे यहां से निकल रहे राहगीरों को काफी परेशान होना पड़ा।जहां भी पाइपलाइन लीकेज हो रहा है, उन स्थानों का निरीक्षण कराके पाइपलाइन ठीक कराई जाएगी।-मुंशीलाल, अधिशासी अभियंता, जलसंस्थान।