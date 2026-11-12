Lalitpur News: स्वीकृति तक सीमित रह गया गंभीर मरीजों का उपचार, नहीं बन सका क्रिटिकल केयर ब्लॉक

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दुर्घटनाओं में घायल और अन्य गंभीर मरीजों को उपचार के लिए रेफर होना पड़ रहा है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, प्रतिदिन 24 घंटे में चार से पांच मरीज रेफर किए जा रहे हैं। शासन ने वर्ष 2022 में क्रिटिकल केयर ब्लॉक के लिए प्रस्ताव मांगा था, जिसे स्वीकृति भी मिल गई थी। शुरुआत में भूमि के अभाव में निर्माण अटक गया था, जिस पर शासन ने नाराजगी जताई थी। बाद में शिक्षा विभाग से भूमि का हस्तांतरण हो गया है और पेड़ों का कटान भी हो चुका है। मेडिकल कॉलेज को संचालित हुए दो वर्ष हो गए हैं, लेकिन ट्रामा सेंटर अब तक तैयार नहीं हुआ है।सुविधाओं का अभावइसके बावजूद क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भवन तक नहीं बन सका है और संचालन शुरू नहीं हुआ है। इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर में आने वाले गंभीर मरीजों को केवल सामान्य उपचार ही मिल रहा है। इसके बाद उन्हें अन्य अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। इस स्थिति के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।ब्लॉक बनने से मिलेंगी ये सुविधाएंक्रिटिकल केयर ब्लॉक 50 बेड का बनाया जाना है। इसमें हृदय रोग, सांस, हेड इंजरी, चोट, सर्जरी समेत अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों को उपचार मुहैया कराया जाएगा। इसमें उपचार के साथ ही आपात स्थिति में सिजेरियन प्रसव की सुविधा होगी। यूनिट में ऑपरेशन थिएटर, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, आईसीयू, लिफ्ट, आपातकालीन वार्ड, आर्थो विंग, सर्जरी विंग समेत अन्य सुविधाएं होंगी। इसमें 24 घंटे चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाना है।भोपाल व झांसी और ग्वालियर की ओर रुख कर रहे मरीजजनपद में सड़क दुर्घटना, हृदय रोग, सांस संबंधी बीमारी या अन्य गंभीर समस्याओं से पीड़ित मरीजों को समुचित उपचार नहीं मिल पा रहा है। मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद झांसी रेफर किया जा रहा है। ऐसे में रेफर मरीज भोपाल और ग्वालियर जैसे महानगरों के लिए रुख करने को मजबूर हैं। ऐसे में कई बार समय पर उपचार न मिलने से मरीज की जान तक चली जाती है।क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण कराने की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। इसी माह जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।डॉ. गजेंद्र सिंह, सीएमएस, मेडिकल कॉलेज, ललितपुर