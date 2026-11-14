Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   4,095 women deprived of benefits under the Matritva Vandana Yojana

Lalitpur News: मातृत्व वंदना योजना की 4095 महिलाएं लाभ से वंचित

Sat, 14 Nov 2026 01:43 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Updated Sat, 14 Nov 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
4,095 women deprived of benefits under the Matritva Vandana Yojana
ललितपुर। जनपद में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत पंजीकृत 10,517 महिलाओं में से अब तक 6,422 को ही योजना का लाभ मिल सका है। शेष 4,095 महिलाएं प्रोत्साहन राशि पाने से वंचित हैं। भुगतान नहीं होने से महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों और बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि 270 दिन से अधिक पुराने मामलों में भुगतान नहीं हो पा रहा है।
विज्ञापन

शासन की ओर से गर्भवती महिलाओं और नवजात के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना चलाई जा रही है। इसके तहत पहली बार मां बनने वाली महिला को दो किस्तों में पांच हजार रुपये दिए जाते हैं। गर्भावस्था में पंजीकरण कराने पर पहली किस्त के रूप में तीन हजार रुपये मिलते हैं। वहीं, प्रसव के बाद नवजात को पहला टीका लगने पर दूसरी किस्त के दो हजार रुपये दिए जाते हैं। यह राशि सीधे महिला के बैंक खाते में भेजी जाती है।
विज्ञापन

ये मिलता है लाभ
पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को योजना के तहत पांच हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वहीं, दूसरे प्रसव में बालिका का जन्म होने पर छह हजार रुपये दिए जाते हैं। इसके लिए प्रसव के बाद संबंधित कार्ड लेकर आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण कराना होता है। इसके बाद योजना की राशि दी जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

आवेदन के लिए ये जरूरी
महिलाओं को गर्भधारण होने पर आशा या एएनएम से मां और शिशु सुरक्षा कार्ड बनवाना होता है। इसके बाद नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर आधार कार्ड और एमसीपी कार्ड देना होता है। इसके आधार पर ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन के बाद पात्र महिला को योजना की राशि का भुगतान किया जाता है।

वर्तमान में पंजीकरण के बाद महिलाओं को लगातार योजना की राशि दी जा रही है। हालांकि, 270 दिन से अधिक पुराने मामलों में भुगतान नहीं हो पा रहा है।
नीरज कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed