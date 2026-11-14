Lalitpur News: 40 हजार ने मांगा आवास, 11,990 को मिली मंजूरी

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दीपावली का त्योहार बीतने के बाद जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) कार्यालय में कामकाज शुरू हो गया है। आवास मिलने की उम्मीद लगाए आवेदक भी अपने आवेदन की स्थिति जानने और स्वीकृति की जानकारी लेने के लिए कार्यालय पहुंच रहे हैं। वहीं, विभाग की ओर से मिले आवेदनों की जांच और पात्रता का सत्यापन कराया जा रहा है। इसके लिए गठित टीमें लगातार सर्वे कर रही हैं और अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंप रही हैं।डूडा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, पात्रता की जांच पूरी होने के बाद आवासों को मंजूरी दी जा रही है। स्वीकृत लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से किस्तों का भुगतान किया जा रहा है। अब तक 2,252 लोगों को पहली और 1,182 लोगों को दूसरी किस्त मिल चुकी है। विभाग की ओर से पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है।आवेदन मंजूर होने पर जमा करने होंगे ये दस्तावेजप्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन स्वीकृत होने के बाद लाभार्थियों को डूडा कार्यालय में जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इनमें 10 रुपये का नोटरी सहित शपथपत्र, ऑनलाइन आवेदन की छायाप्रति, आय प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा प्रमाणपत्र शामिल है। इन दस्तावेजों की जांच और जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची का सर्वे कार्य जारी है। स्वीकृत हुए आवास की सूची के आधार पर लाभार्थियों के खातों में किस्त भेजी जा रही है।दिनेश चंद्र विश्वकर्माप्रभारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण अधिकारी (डूडा)