Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   40,000 sought housing; 11,990 received approval

Lalitpur News: 40 हजार ने मांगा आवास, 11,990 को मिली मंजूरी

Sat, 14 Nov 2026 01:41 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:41 AM IST
विज्ञापन
40,000 sought housing; 11,990 received approval
ललितपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान की आस लगाए लोगों के आवेदनों की जांच तेज हो गई है। जिले की चार तहसीलों में 13 नवंबर तक 40,039 लोगों ने आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। इनमें से 32,880 आवेदनों का सत्यापन पूरा हो चुका है। जांच में 9,121 आवेदन अपात्र पाए गए हैं, जबकि 1,047 आवेदनों की जांच तहसील स्तर पर लंबित है। अब तक 11,990 आवासों को मंजूरी मिल चुकी है। इनमें 2,252 लाभार्थियों के खातों में पहली और 1,182 के खातों में दूसरी किस्त भेजी जा चुकी है।
विज्ञापन

दीपावली का त्योहार बीतने के बाद जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) कार्यालय में कामकाज शुरू हो गया है। आवास मिलने की उम्मीद लगाए आवेदक भी अपने आवेदन की स्थिति जानने और स्वीकृति की जानकारी लेने के लिए कार्यालय पहुंच रहे हैं। वहीं, विभाग की ओर से मिले आवेदनों की जांच और पात्रता का सत्यापन कराया जा रहा है। इसके लिए गठित टीमें लगातार सर्वे कर रही हैं और अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंप रही हैं।
विज्ञापन

डूडा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, पात्रता की जांच पूरी होने के बाद आवासों को मंजूरी दी जा रही है। स्वीकृत लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से किस्तों का भुगतान किया जा रहा है। अब तक 2,252 लोगों को पहली और 1,182 लोगों को दूसरी किस्त मिल चुकी है। विभाग की ओर से पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


आवेदन मंजूर होने पर जमा करने होंगे ये दस्तावेज
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन स्वीकृत होने के बाद लाभार्थियों को डूडा कार्यालय में जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इनमें 10 रुपये का नोटरी सहित शपथपत्र, ऑनलाइन आवेदन की छायाप्रति, आय प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा प्रमाणपत्र शामिल है। इन दस्तावेजों की जांच और जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

-------------
प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची का सर्वे कार्य जारी है। स्वीकृत हुए आवास की सूची के आधार पर लाभार्थियों के खातों में किस्त भेजी जा रही है।
दिनेश चंद्र विश्वकर्मा
प्रभारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण अधिकारी (डूडा)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed