Lalitpur News: मेडिकल कॉलेज में ओपीडी में आने वाले संदिग्ध मरीजों की होगी स्क्रीनिंग

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मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग की ओपीडी में प्रतिदिन लगभग 500 से अधिक मरीज उपचार को पहुंच रहे हैं। इनमें वायरल, खांसी, जुकाम व बुखार और हाथ पैर दर्द, पेट दर्द व उल्टी-दस्त के अधिक मरीज आ रहे हैं। ऐसे में इन मरीजों में स्वाइन फ्लू के लक्षणों वाले मरीजों को लेकर चिकित्सक अलर्ट हैं। इनमें स्वाइन फ्लू के लक्षण मिलने की स्थिति में मरीज की स्क्रीनिंग की जा रही है। मरीज से समस्याओं की जानकारी ली जा रही है। मरीज की स्थिति के आधार पर दवा दी जा रही है। साथ ही स्वाइन फ्लू के लक्षणों की जानकारी दी जा रही है। इसमें मरीजों को जागरुक किया जा रहा है। समस्या होने पर तत्काल मेडिकल काॅलेज में आने की सलाह दी जा रही है। स्वाइन फ्लू के नोडल डॉ. निखिल गुप्ता ने बताया कि स्वाइन फ्लू से निपटने की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आवश्यक दवाइयां भी उपलब्ध हो गईं हैं। आवश्यकता अनुसार मरीजों को भर्ती कर उपचार दिया जाएगा।

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ललितपुर। मेडिकल कॉलेज में स्वाइन फ्लू को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। मेडिसिन विभाग की ओपीडी में आ रहे मरीजों में लक्षण मिलने पर स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही दवा के साथ फॉलोअप लिया जा रहा है। समस्या होने पर तत्काल अस्पताल आने की सलाह दी जा रही है।