फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Only two enrolled in the second phase; 13 seats remain vacant.

Lalitpur News: द्वितीय चरण में महज दो ने लिया प्रवेश, 13 सीटें रिक्त

Fri, 18 Sep 2026 11:50 PM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:50 PM IST
विज्ञापन
Only two enrolled in the second phase; 13 seats remain vacant.
ललितपुर। मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा की सीट पर प्रवेश की अवधि समाप्त हो गई है। महज दो ही विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। 13 सीटें रिक्त रह गईं हैं। वहीं स्टेट कोटा की भी 13 सीटें रिक्त हैं। इस तरह से एमबीबीएस में अब तक 74 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। दोनों तरह के कोटे की मिलाकर 26 सीट रिक्त हैं। विभागीय अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि अगले चरण की प्रवेश प्रक्रिया में सीट आवंटित होते ही प्रवेश सीट भर जाएंगी।
विज्ञापन

मेडिकल कॉलेज में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए एमबीबीएस की सीटों पर सीट आवंटित होने के साथ ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें ऑल इंडिया कोटा की निर्धारित 15 सीटों के आवंटित होने पर महज सात विद्यार्थियों ने ऑनलाइन प्रवेश लिया था, जो अपग्रेड होने के चलते अन्य कॉलेज में चले गए। इस तरह सभी सीट रिक्त हो गईं थी। इसके बाद ऑल इंडिया की 15 सीट द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवंटित हुईं, जिन पर 14 सितंबर से प्रवेश शुरू हो गए थे। निर्धारित तिथि 18 सितंबर तक महज दो ही विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। इस तरह से इस कोटे की 13 सीटें रिक्त रह गई हैं। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि तृतीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया में रिक्त सीट भर जाएंगी।
विज्ञापन

---
स्टेट कोटा की 13 सीटें हैं रिक्त
मेडिकल कॉलेज में स्टेट कोटा की 85 सीटें निर्धारित हैं। इन पर बीते दिनों प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें 72 विद्यार्थियों ने एमबीबीएस में प्रवेश लिया है। शेष विद्यार्थियों के काउंसलिंग में उपस्थित न होने के चलते प्रवेश नहीं हो सके हैं। इससे स्टेट कोटा की 13 सीटें खाली रह गईं हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि प्रथम चरण की प्रवेश प्रकिया पूर्ण हुई है। द्वितीय चरण के प्रवेश के लिए सीट आवंटित होंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

---
मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की प्रवेश प्रक्रिया चरण वार चल रही है। अगले चरण में सीटें आवंटित होने पर प्रवेश दिए जाएंगे। इससे सभी रिक्त सीट भर जाएंगी ऐसी आशा है।
- डॉ. मधुरेंद्र राजपूत, नोडल अधिकारी, मेडिकल कॉलेज
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed