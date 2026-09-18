फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   After Kushinagar, the cyber police are investigating a connection to Siddharthnagar.

Lalitpur News: कुशीनगर के बाद सिद्धार्थनगर का कनेक्शन खंगाल रही साइबर पुलिस

Fri, 18 Sep 2026 11:38 PM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:38 PM IST
विज्ञापन
After Kushinagar, the cyber police are investigating a connection to Siddharthnagar.
ललितपुर। ग्राम विकास अधिकारी की आईडी हैक कर 363 फर्जी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाने के दर्ज मामले की जांच साइबर क्राइम थाना पुलिस ने आगे बढ़ाई तो इसके तार दूसरे जिलों से जुड़ते नजर आए। कुशीनगर जनपद निवासी व्यक्ति के आधार विवरण के उपयोग के बाद अब इसमें नेपाल सीमा से सटे सिद्धार्थनगर जनपद का कनेक्शन सामने आ रहा है। साइबर क्राइम थाना पुलिस इस कनेक्शन को लेकर तकनीकी साक्ष्यों को खंगालने में जुट गई है।
विज्ञापन


ब्लॉक तालबेहट में तैनात ग्राम विकास अधिकारी प्रदीप त्रिपाठी की जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाली आईडी में 5 सितंबर की दोपहर सेंधमारी की गई थी। जिसमें अज्ञात व्यक्ति ने आईडी के जरिए करीब 363 जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिए थे। इस धोखाधड़ी की जानकारी होने के बाद ग्राम विकास अधिकारी ने साइबर क्राइम थाना पुलिस को तहरीर दी थी। जिस पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने 14 सितंबर को अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी थी। पुलिस इस मामले को आईडी हैक तक सीमित न मानते हुए यह जानकारी जुटा रही है कि 363 प्रमाण पत्र किन-किन लोगों के नाम पर जारी किए गए। प्रमाण पत्रों में दर्ज मोबाइल नंबर, आधार विवरण, पता और अन्य जानकारियों की जांच की जा रही है। इसके साथ प्रमाण पत्र जारी कराने के पीछे के उद्देश्य और इस्तेमाल की भी गहनता से पड़ताल की जा रही है। मामले में कुशीनगर के विरवट कोन्हवलिया, निवासी रमेश पुत्र राजदेव के आधार कार्ड के विवरण का उपयोग मिलने पर आधार विवरण और उससे जुड़े तकनीकी रिकॉर्ड को खंगालने में पुलिस जुटी है। इसके अतिरिक्त मोबाइल नंबर की संलिप्तता आने के बाद उसकी लोकेशन, उपयोग और उससे जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड की जानकारी जुटाने में पुलिस लगी है। पुलिस के अनुसार इस मामले में नेपाल सीमा से सटे सिद्धार्थनगर का कनेक्शन सामने आने के बाद जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। जिसमें यह जांच की जा रही है कि फर्जी प्रमाण पत्र जारी कराने, आईडी में सेंधमारी करने में नेपाल सीमा से सटे सिद्धार्थनगर जिले के किसी व्यक्ति, मोबाइल नंबर या साइबर गिरोह की भूमिका तो नहीं है। साइबर पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस कड़ी को जोड़ने का प्रयास कर रही है। हालांकि पुलिस इस मामले की गहनता से जांच करने की बात कह रही है। साइबर क्राइम थाना प्रभारी शाबेज खान ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच में नेपाल सीमा से सटे एक जिले का कनेक्शन सामने आ रहा है। इसको लेकर गहनता से जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन


अन्य जिलों की कड़ियां जोड़ने में जुटी पुलिस

फर्जी प्रमाण पत्र मामले में अब तक कुशीनगर के व्यक्ति के आधार विवरण के उपयोग की बात सामने आई है। जिसके बाद इस केस में अन्य जिलों के लोगों की भूमिका होने की आशंका को देखते हुए कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस गहनता से जांच करने में जुटी है।-अजय कुमार, सीओ, सदर
विज्ञापन
विज्ञापन

-----------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed