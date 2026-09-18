फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Lalitpur: One Inspector and 11 Sub-Inspectors transferred

Lalitpur: एक निरीक्षक समेत 12 उपनिरीक्षकों के तबादले, दीपक डांगुर बने सौजना थानाध्यक्ष; सुधाकर को बार की कमान

Fri, 18 Sep 2026 08:11 PM IST
दीपक महाजन संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Published by: दीपक महाजन Updated Fri, 18 Sep 2026 08:11 PM IST
सार

निरीक्षक मानवेंद्र सिंह को थाना मड़ावरा से अतिरिक्त निरीक्षक कोतवाली सदर बनाया गया। थानाध्यक्ष सौजना सुधाकर पांडेय को थानाध्यक्ष बार बनाया गया।

विज्ञापन
Lalitpur: One Inspector and 11 Sub-Inspectors transferred
तबादले। - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार बाजपेई ने एक निरीक्षक सहित बारह उपनिरीक्षकों के स्थानांतरण दिए है।
विज्ञापन


निरीक्षक मानवेंद्र सिंह को थाना मड़ावरा से अतिरिक्त निरीक्षक कोतवाली सदर बनाया गया। थानाध्यक्ष सौजना सुधाकर पांडेय को थानाध्यक्ष बार बनाया गया। उपनिरीक्षक दीपक डांगुर को चौकी प्रभारी डोंगराकला थाना नाराहट से थानाध्यक्ष सौजना, संजय कुमार दुबे को जेल चौकी प्रभारी से थानाध्यक्ष गिरार नियुक्त किया गया है। उपनिरीक्षक रामकुमार सरोज को थाना बानपुर से थानाध्यक्ष एएचटीयू, राहुल कुमार को चौकी प्रभारी बिरधा से चौकी प्रभारी अमझरा घाटी बनाया गया है। उपनिरीक्षक कमलेश को कोतवाली तालबेहट से चौकी प्रभारी बिरधा नियुक्त किया। चौकी प्रभारी मसौराकलां रज्जन बाबू को चौकी प्रभारी कस्बा नाराहट, तरुण सिंह भदौरिया को चौकी प्रभारी चिकलौआ से पुलिस लाइन भेजा गया है। थाना मड़ावरा में तैनात प्रवीण कुमार को चौकी प्रभारी जेल बनाया गया है। उपनिरीक्षक विवेक धामा को थाना जखौरा से चौकी प्रभारी मसौराकलां बनाया गया है। वहीं उपनिरीक्षक ओमबाबू तिवारी को प्रभारी फील्ड यूनिट से चौकी प्रभारी चिकलौआ बनाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed