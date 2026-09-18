फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   73 deaths due to lightning, drowning, and snakebites; 144 houses damaged.

Lalitpur News: बिजली, डूबने और सर्पदंश से 73 मौतें, 144 मकान क्षतिग्रस्त

Fri, 18 Sep 2026 11:33 PM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:33 PM IST
विज्ञापन
73 deaths due to lightning, drowning, and snakebites; 144 houses damaged.
ललितपुर। बारिश के मौसम में बिजली गिरने, पानी में डूबने और सर्पदंश की घटनाओं ने जिले में 73 लोगों की जान ले ली। इस वर्ष 1 जुलाई से 15 सितंबर तक बिजली गिरने से आठ, पानी में डूबने से 38 और सर्पदंश से 27 लोगों की मौत हुई है। वहीं, बारिश से 144 कच्चे-पक्के मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। आपदा राहत के तहत मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।
विज्ञापन

बारिश और दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों के स्वामियों को भी शासन के प्रावधानों के तहत राहत राशि दी गई है। क्षति की श्रेणी के अनुसार 144 प्रभावित मकानों के लिए सहायता उपलब्ध कराई गई है। इनमें तीन मकानों के लिए 8,000-8,000, सात के लिए 6,500-6,500 और 134 मकानों के लिए 4,000-4,000 रुपये की सहायता दी गई है।
विज्ञापन

बारिश के दौरान जिले में पशुओं की भी क्षति हुई है। अब तक 19 पशुओं की क्षति दर्ज की गई है। पशुओं की श्रेणी के अनुसार उनके स्वामियों को राहत राशि दी गई है। एक पशुशाला क्षतिग्रस्त होने पर भी तीन हजार रुपये की सहायता दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


भारी बारिश में 144 कच्चे-पक्के मकानों को क्षति पहुंची है। प्रभावित परिवारों को क्षति की श्रेणी के अनुसार नियमानुसार राहत राशि दी गई है। दैवीय आपदा में मानव मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को चार लाख रुपये और पशु क्षति होने पर निर्धारित श्रेणी के अनुसार राहत राशि देने का प्रावधान है। - आरती सिंह, जिला आपदा अधिकारी

क्षति और राहत एक नजर में
क्षति/घटना
संख्या
राहत
क्षतिग्रस्त कच्चे-पक्के मकान
144
नियमानुसार
मकान क्षति
3
8-8 हजार रुपये
मकान क्षति
7
6,500-6,500 रुपये
मकान क्षति
134
4-4 हजार रुपये
बिजली गिरने से मौत
8
4-4 लाख रुपये
पानी में डूबने से मौत
38
4-4 लाख रुपये
सर्पदंश से मौत
27
4-4 लाख रुपये
अग्निकांड में मौत
1
आपदा राहत के तहत
पशु क्षति
19
श्रेणी के अनुसार
क्षतिग्रस्त पशुशाला
1 3 हजार रुपये
स्रोत - आपदा विभाग
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed