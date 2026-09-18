Lalitpur News: बिजली, डूबने और सर्पदंश से 73 मौतें, 144 मकान क्षतिग्रस्त

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बारिश और दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों के स्वामियों को भी शासन के प्रावधानों के तहत राहत राशि दी गई है। क्षति की श्रेणी के अनुसार 144 प्रभावित मकानों के लिए सहायता उपलब्ध कराई गई है। इनमें तीन मकानों के लिए 8,000-8,000, सात के लिए 6,500-6,500 और 134 मकानों के लिए 4,000-4,000 रुपये की सहायता दी गई है।बारिश के दौरान जिले में पशुओं की भी क्षति हुई है। अब तक 19 पशुओं की क्षति दर्ज की गई है। पशुओं की श्रेणी के अनुसार उनके स्वामियों को राहत राशि दी गई है। एक पशुशाला क्षतिग्रस्त होने पर भी तीन हजार रुपये की सहायता दी गई है।भारी बारिश में 144 कच्चे-पक्के मकानों को क्षति पहुंची है। प्रभावित परिवारों को क्षति की श्रेणी के अनुसार नियमानुसार राहत राशि दी गई है। दैवीय आपदा में मानव मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को चार लाख रुपये और पशु क्षति होने पर निर्धारित श्रेणी के अनुसार राहत राशि देने का प्रावधान है। - आरती सिंह, जिला आपदा अधिकारीक्षति और राहत एक नजर मेंक्षति/घटनासंख्याराहतक्षतिग्रस्त कच्चे-पक्के मकान144नियमानुसारमकान क्षति8-8 हजार रुपयेमकान क्षति6,500-6,500 रुपयेमकान क्षति1344-4 हजार रुपयेबिजली गिरने से मौत4-4 लाख रुपयेपानी में डूबने से मौत384-4 लाख रुपयेसर्पदंश से मौत274-4 लाख रुपयेअग्निकांड में मौतआपदा राहत के तहतपशु क्षति19श्रेणी के अनुसारक्षतिग्रस्त पशुशाला1 3 हजार रुपयेस्रोत - आपदा विभाग