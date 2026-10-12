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Lalitpur News: मेडिकल कॉलेज को मिलेगी आधुनिक आईसीयू

Mon, 12 Oct 2026 12:46 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:46 AM IST
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Medical college to get a modern ICU.
ललितपुर। मेडिकल कॉलेज में गंभीर मरीजों को जल्द ही आधुनिक आईसीयू की सुविधा मिलेगी। कॉलेज प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, इसे एक सप्ताह में नए भवन में संचालित किया जाएगा।
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मेडिकल कॉलेज में अब तक मानक अनुरूप आईसीयू नहीं थी। पुराने भवन में गेट नंबर दो के सामने वैकल्पिक व्यवस्थाओं के सहारे इसे संचालित किया जा रहा था। इससे मरीजों को समुचित सुविधाएं नहीं मिल पा रहीं थीं। साथ ही बेड की संख्या भी सीमित होने से मरीजों को परेशानी आती थी। अब आधुनिक आईसीयू की सुविधा नए 300 बेड भवन की छठी मंजिल पर स्थापित की जा रही है। प्रथम चरण में दस बेड का आईसीयू शुरू किया जा रहा है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि आईसीयू को नए भवन में शिफ्ट किया जा रहा है। इसका नोडल डॉ. पवनसूद और डॉ. निखिल गुप्ता को नियुक्त किया गया है।
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आधुनिक आईसीयू की विशेषताएं
इस दस बेड के आईसीयू में वेंटीलेटर, बीपी, ऑक्सीजन, ईसीजी और वाइपैप जैसे आधुनिक उपकरण उपलब्ध होंगे। मरीजों को 24 घंटे नियमित देखभाल प्रदान की जाएगी। इसके लिए तीन शिफ्टों में चिकित्सक, स्टाफ नर्स और अन्य कर्मचारी तैनात किए जाएंगे।
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नए भवन में कुल आईसीयू क्षमता
मेडिकल कॉलेज के नए भवन में कुल चार आईसीयू स्थित हैं। इनकी कुल क्षमता 40 बेड की है, जिसमें प्रत्येक आईसीयू में दस-दस बेड हैं। कॉलेज प्रशासन के अनुसार, वर्तमान में एक आईसीयू संचालित किया जा रहा है। जल्द ही तीन अन्य आईसीयू भी संचालित किए जाएंगे। मरीजों को बेड और सुविधाओं की कमी नहीं होने दी जाएगी।

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नए भवन में आईसीयू को दस बेड के साथ संचालित किया जाएगा। इसके लिए शिफ्टिंग की तैयारियां चल रहीं हैं। एक सप्ताह में शुरू कराया जाएगा।-डॉ. विशाल जैन, मीडिया प्रभारी, मेडिकल कॉलेज
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