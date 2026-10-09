स्मृति शेष : परिपूर्ण अभिनेता थे नाना पाटेकर, निजी जीवन में भी रहे संवेदनशील

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अमर उजाला ब्यूरोललितपुर। “सिनेमा जगत के इतिहास में नाना पाटेकर जितने परिपूर्ण अभिनेता थे, निजी जीवन में उतने ही परिपूर्ण व्यक्तित्व थे।” जनपद निवासी फिल्म निर्देशक व लेखक राम बुंदेला के ये शब्द नाना पाटेकर के अभिनय और व्यक्तित्व को बयां करते हैं।दिग्गज अभिनेता के निधन की खबर से ललितपुर के फिल्म कलाकारों और रंगकर्मियों में शोक की लहर है। कलाकारों ने नाना पाटेकर को रंगमंच और सिनेमा का विलक्षण अभिनेता बताते हुए कहा कि उन्होंने अभिनय के साथ समाजसेवा और जरूरतमंदों की मदद को भी जीवन का हिस्सा बनाया। उनके निधन को फिल्म और कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया।दो मुलाकातों की स्मृति रह गईफोटो-36जनपद निवासी फिल्म निर्देशक व लेखक राम बुंदेला ने मुंबई से अमर उजाला को बताया कि उन्हें नाना पाटेकर से दो बार मिलने का सौभाग्य मिला। पहली मुलाकात सतीश कौशिक के साथ उन्हें स्क्रिप्ट सुनाने के दौरान हुई थी। दूसरी बार राजा बुंदेला के आमंत्रण पर खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि दोनों मुलाकातों में नाना पाटेकर की आत्मीयता और बड़प्पन ने प्रभावित किया।राम बुंदेला ने कहा कि नाना पाटेकर ने अपना जीवन अभिनय, रंगमंच और समाजसेवा को समर्पित किया। गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद, किसानों का सहयोग और समाज के निचले तबके के प्रति करुणा उनके व्यक्तित्व का हिस्सा रही। युवावस्था से लेकर जीवन के अंतिम समय तक वह इन कार्यों के प्रति सक्रिय रहे। उनका अचानक निधन देश और कला प्रेमियों के लिए सदमे जैसा है।गलत बात का मुखरता से करते थे विरोधफोटो-31फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला ने कहा कि हम सभी को एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है, लेकिन नाना पाटेकर का इस तरह जाना समाज और फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। वह फिल्म जगत के साथ सामाजिक जीवन में भी गलत बात का मुखरता से विरोध करते रहे। उनके निधन से वह स्तब्ध हैं। उन्होंने दिवंगत अभिनेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।अभिनय से बहुत कुछ सीखने को मिलाफोटो-32बॉलीवुड एवं बुंदेली कलाकार राकेश मुखिया ने कहा कि नाना पाटेकर जैसे वरिष्ठ अभिनेता हम सभी के प्रेरणास्रोत रहे। उनके अभिनय से बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर है। उन्होंने दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जाना कला जगत के लिए बड़ी क्षति है।