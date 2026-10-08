Lalitpur News: स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर भाजपा ने कसी कमर

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जिलाध्यक्ष हरिश्चंद्र रावत ने कहा कि भाजपा हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। उन्होंने स्नातक एमएलसी चुनाव को विधानसभा चुनाव से पहले की चुनौती बताया। इस चुनाव में जीत हासिल करना भाजपा का लक्ष्य है। क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू ने बताया कि झांसी-प्रयागराज स्नातक सीट में बुंदेलखंड का बड़ा क्षेत्र आता है। इससे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है। उन्होंने हर 20 मतदाताओं पर एक कार्यकर्ता को पन्ना प्रमुख बनाने का निर्देश दिया। साथ ही मतदाताओं से लगातार संपर्क बनाए रखने को कहा। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। जनप्रतिनिधियों को भी मतदाता संपर्क का काम सौंपा गया है। बैठक में श्रम सेवा राज्यमंत्री मनोहर लाल पंथ,सदर विधायक रामरतन कुशवाहा,जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन,नगर पालिका अध्यक्ष सोनाली जैन, जिला चुनाव संयोजक जगदीश सिंह लोधी,पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप चौबे,रमेश कुमार सिंह, हरीराम निरंजन, गौरव गौतम सहित कई प्रमुख लोग मौजूद रहे।

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ललितपुर। भाजपा ने स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बुधवार को हाईवे स्थित भाजपा जिला कार्यालय में बैठक हुई। इसमें कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू मौजूद थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव में पूरी ताकत झोंकने का आह्वान किया।