Lalitpur News: मेडिकल कॉलेज में तारों के झुंड, शॉर्ट सर्किट से आग का खतरा

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दृश्य-1 : इमरजेंसी में खुले विद्युत बॉक्समेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर/इमरजेंसी के अंदर विद्युत बॉक्स खुले पड़े हैं। यहां दो बॉक्स खुले दिखाई दिए और उनके कनेक्शन के तार भी बाहर हैं। बताया गया कि इनमें विद्युत आपूर्ति भी चालू है। इनके पास सामग्री रखी हुई है, जिसे लेने के लिए कर्मचारियों की आवाजाही रहती है। ऐसे में खुले तारों से करंट लगने और शॉर्ट सर्किट का खतरा बना हुआ है। वहीं, इनके ऊपर स्थित बीएसएल-2 लैब में भी विद्युत तारों के ज्वाइंट व्यवस्थित नहीं दिखाई दिए।दृश्य-2 : गैलरी में केबलों का झुंडपुराने भवन के मुख्यद्वार से प्रवेश करने पर रैंप के पास गैलरी में ऊपर की ओर विद्युत तारों का झुंड दिखाई देता है। कई तारों को ज्वाइंट कर जोड़ा गया है। कुछ ज्वाइंट को सुरक्षित तरीके से कवर नहीं किया गया है। ऐसे में तारों के आपस में संपर्क में आने या विद्युत फॉल्ट की स्थिति में परेशानी हो सकती है।दृश्य-3 : एसएनसीयू के पास खुले तारपुराने भवन में संचालित एसएनसीयू के पास विद्युत आपूर्ति के लिए बड़े बॉक्स लगाए गए हैं। इनसे कई केबल निकालकर जोड़ी गई हैं, लेकिन कुछ तार खुले दिखाई देते हैं। वहीं, छोटी केबल भी कटी हुई स्थिति में पड़ी है। नवजात शिशुओं के वार्ड के पास विद्युत व्यवस्था में इस तरह की स्थिति सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय है।दृश्य-4 : महिला अस्पताल से इमरजेंसी मार्ग में लटक रहीं केबलेंमहिला अस्पताल से इमरजेंसी की ओर जाने वाले मार्ग में छत से विद्युत केबलों का झुंड लटक रहा है। केबलों को व्यवस्थित तरीके से नहीं लगाया गया है। इस मार्ग पर मरीजों और तीमारदारों की आवाजाही रहती है। कई तीमारदार गैलरी में बैठते भी हैं। हाल में मेडिकल कॉलेज में विद्युत फॉल्ट से आग की घटनाएं सामने आने के बाद भी इस हिस्से में केबलों की स्थिति सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है।मेडिकल कॉलेज के पुराने भवन में केबल, बॉक्स और पैनल का ऑडिट कराया गया है। सामने आई कमियों को दूर कराया जा रहा है।- डॉ. गजेंद्र सिंह, सीएमएस, मेडिकल कॉलेज