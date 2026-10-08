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Lalitpur News: खांदी के रानीपुरा मजरे में गंदगी का अंबार, बेफिक्र जिम्मेदार

Thu, 08 Oct 2026 01:18 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:18 AM IST
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Heaps of filth in the Ranipura hamlet of Khandi; authorities unconcerned.
सड़क पर लगे जगह जगह कूड़े के ढेर - फोटो : shiv tripathi
तालबेहट। विकास खंड की सबसे बड़ी ग्राम सभा खांदी का मजरा रानीपुरा इस समय गंदगी से घिरा है। पूरे मजरे की नालियां कीचड़ और कूड़े से भरी पड़ी हैं। नालियों का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है।
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यह मजरा तालबेहट-ललितपुर राजमार्ग पर स्थित है। चमत्कारिक हजारिया महादेव मंदिर होने के कारण यहां हजारों लोगों का आना-जाना होता है। सेंट्रल बैंक और होटल त्रिमूर्ति के पास हर समय कूड़े का ढेर लगा रहता है। इस कूड़े पर अन्ना जानवरों के झुंड जमा रहते हैं। ये जानवर आपस में लड़ते रहते हैं। इससे राहगीरों और आसपास रहने वालों को भारी परेशानी होती है। जानकारी होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह से मौन हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं। उनका कहना है कि सफाई कर्मचारी होने पर भी स्थिति काफी खराब है। ग्रामीणों ने नव दुर्गा से पहले मजरे में व्यापक साफ-सफाई अभियान चलाने की मांग की है।
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पूरी ग्राम सभा में गंदगी की भरमार है। सफाई कर्मचारी सफाई करने के नाम पर रस्म अदायगी कर रहे हैं। जिम्मेदार केवल आश्वासन दे कर मौन रखे हुए हैं। - नफीस खान
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नालियाें का गंदा पानी सड़क पर मकान के सामने बह रहा है। जिससे बाहर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। बच्चे घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। -प्रमोद कौशिक
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- गंदगी के चलते मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। नालियां में जमा कींचड़ की बदबू से काफी परेशानी हो रही है। जानवरों के झुंड लोगों के लिए परेशानी का सबब साबित हो रहे है। - दातार यादव

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रानीपुरा में गंदगी की जानकारी मिली है। संबंधित विभाग को सफाई के लिए निर्देशित कर शीघ्र सफाई करवाई जाएगी। - अभिजीत सिंह, एसडीएम तालबेहट

सड़क पर लगे जगह जगह कूड़े के ढेर

सड़क पर लगे जगह जगह कूड़े के ढेर- फोटो : shiv tripathi

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