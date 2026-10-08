फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Auto-rickshaw drivers outraged over new system at railway station.

Lalitpur News: रेलवे स्टेशन पर नई व्यवस्था से ऑटो चालकों में आक्रोश

Thu, 08 Oct 2026 01:40 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:40 AM IST
विज्ञापन
Auto-rickshaw drivers outraged over new system at railway station.
ललितपुर। रेलवे स्टेशन पर वाहनों की नई व्यवस्था से ऑटो चालकों में आक्रोश है। ऑटो चालक मुख्य गेट के सामने अंदर वाली लाइन में ऑटो ले जाने की मांग कर रहे हैं। आरपीएफ ने नई व्यवस्था के तहत अंदर वाली रो में सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।
विज्ञापन

रेलवे व आरपीएफ ने स्टेशन के बाहरी परिक्षेत्र में यह नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत टैक्सी, ऑटो और सभी वाहनों के लिए मुख्य गेट के सामने वाली सड़क पर प्रवेश बंद है। अब सभी ऑटो को पार्क के पहले शिव मंदिर के पास वाली सड़क पर ही रुकने की सुविधा है। इससे ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों को सीधे ऑटो या टैक्सी नहीं मिल पा रही हैं। यात्रियों को पार्क के पास हनुमान मंदिर तक चलकर आना पड़ रहा है। वहां ऑटो पकड़ने के लिए उन्हें जाम के बीच परेशान होना पड़ता है। इस बदलाव से ऑटो चालकों के साथ आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। ऑटो चालकों के कारोबार पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। एक ही लाइन में वाहन खड़े होने से यात्रियों की भीड़ के समय जाम लगता है। जाम की वजह से कई बार यात्रियों की ट्रेन भी छूट जाती है।
विज्ञापन

00000000000
चालकों की मांग और चेतावनी
ऑटो चालकों ने पुरानी व्यवस्था के तहत संचालन शुरू न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने 14 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की भी बात कही है। टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष छोटेलाल साहू ने अपनी बात रखी। महामंत्री बृजबिहारी मिश्रा और कोषाध्यक्ष रवि यादव ने रेलवे स्टेशन पर स्थायी टैक्सी स्टैंड की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

----------
यात्रियों की सुविधा और स्टेशन परिक्षेत्र को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से यहां व्यवस्था बनाई गई है। ऑटो संचालकों की जो भी समस्याएं हैं, उनकी जानकारी लेकर यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए समाधान किया जाएगा।-मनोज कुमार सिंह, पीआरओ, रेलवे झांसी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed