Lalitpur News: मेडिकल कॉलेज मार्ग पर अतिक्रमण से जाम, जिम्मेदार बेखबर

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फोटो-03अभिलाषा पेट्रोल पंप से मेडिकल कॉलेज की ओर जाने वाले मार्ग पर दुकानों के सामने लोडिंग-अनलोडिंग का कोई निर्धारित समय नहीं है। सुबह से ही फुटपाथ के साथ सड़क पर भी वाहन खड़े होने लगते हैं। इससे दो वाहनों का एक साथ निकलना मुश्किल हो जाता है। कई स्थानों पर ओवरटेक करने तक की जगह नहीं बचती। मुख्य मार्ग होने के बावजूद इस अव्यवस्था पर जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान नहीं जा रहा है।फोटो-04मेडिकल कॉलेज परिसर की बाउंड्री के आगे अतिक्रमण रोकने के लिए जाली लगाई गई थी। इससे कुछ दिनों तक निजी एंबुलेंस सड़क से हट गई थीं, लेकिन अब गेट नंबर दो से गेट नंबर एक तक फुटपाथ पर फिर से वाहन खड़े होने लगे हैं। इससे पैदल चलने वालों को भी सड़क पर उतरकर चलना पड़ता है। मरीजों को लेकर आने वाली एंबुलेंस और निजी वाहनों के सुरक्षित आवागमन में भी परेशानी होती है।फोटो-05सदनशाह चौराहा से अभिलाषा पेट्रोल पंप की ओर आने वाले मार्ग पर मेडिकल कॉलेज के गेट के सामने तक वाहन खड़े रहते हैं। इमरजेंसी के सामने ही सड़क पर वाहनों की कतार से आवागमन प्रभावित होता है। ऐसे में मरीजों को लेकर आने वाले वाहनों को भी जाम से जूझना पड़ता है।कर्पूरी ठाकुर चौराहा से सदनशाह चौराहा तक जगह-जगह अतिक्रमण होने और सड़क किनारे वाहन खड़े होने की जानकारी मिली है। पर्व के बाद अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।दिनेश कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद