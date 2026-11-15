Lalitpur News: 1.72 करोड़ से होगी बिरधा से बछलापुर सड़क दुरुस्त, टेंडर प्रक्रिया शुरू

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कार्य समय पर शुरू कराने के लिए निविदा प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। बिरधा ब्लॉक मुख्यालय से बछलापुर मार्ग की दूरी लगभग छह किलोमीटर है। वर्तमान में यह मार्ग बहुत जर्जर हालत में हो गया है। कई स्थानों पर गिट्टी उखड़ने से यह कच्ची सड़क में बदल गया है। मार्ग में चार पहिया वाहन तो दूर, दो पहिया वाहन भी सुविधा से नहीं निकल पाते हैं। मार्ग में कई पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। छह किलोमीटर की यह दूरी तय करने में आधा घंटा तक का समय लग रहा है।निर्माण कार्य और लागतइस मार्ग पर आवागमन जल्द ही सुगम हो जाएगा। विशेष मरम्मत के अंतर्गत क्षतिग्रस्त पुलिया और सड़क का निर्माण किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने निर्माण कार्य के लिए अनुमान तैयार कर भेजा था। इसके निर्माण को जल्द ही स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। यह निर्माण कार्य 1.72 करोड़ रुपये की लागत से कराया जाएगा।यात्रियों को होने वाली परेशानीजर्जर मार्ग के कारण मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने में देरी होती है। वहीं, विद्यार्थी भी समय पर विद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं। मार्ग की खराब स्थिति से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सब कुछ ठीक रहा तो कार्य शीघ्र शुरू होगा।फोटो- 21कैप्सन- पवन कुमार, बछलापुरछह किलोमीटर मार्ग की दूरी तय करने में आधा घंटा समय लग रहा है। सड़क का निर्माण कराया जाए।- पवन कुमार, बछलापुरफोटो- 22कैप्सन- रामराजा कुशवाहा, प्रधान बछलापुरबिरधा ब्लॉक मुख्यालय की सड़क अधिक खराब हो गई है। गड्ढों के कारण दो पहिया वाहन निकासी तक में परेशानी है।- रामराजा कुशवाहा, प्रधान बछलापुरबिरधा से बछलापुर मार्ग को जल्द ही स्वीकृति मिल जाएगी। इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।- राजेश कुमार, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग