Lalitpur News: कांग्रेसियों ने मनाई पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती

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ललितपुर। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेसजनों ने उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद करते हुए राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। जिलाध्यक्ष डॉ. दयाराम रजक ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। उनके विचार, लोकतांत्रिक मूल्य और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण सदैव देशवासियों को प्रेरणा देते रहेंगे। इस दौरान मनरेगा जिला प्रभारी जसपाल सिंह, नगर अध्यक्ष रामनरेश दुबे, उपाध्यक्ष पंकज हुंडैत, मोहन सिंह चंदेल, राकेश रजक, प्रदीप कुशवाहा, वासु जैन आदि मौजूद रहे। संवाद