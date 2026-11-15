Lalitpur News: सिंचाई करने गया ग्रामीण खेत पर मिला अचेत, मौत

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परिजनों ने आशंका जताई है कि रामलाल की मौत सांप के डसने से हुई है। मृतक के चचेरे भाई दीपक ने बताया कि रामलाल शुक्रवार रात अपनी पत्नी राजबाई के साथ खेत पर सिंचाई करने गए थे। राजबाई दूसरे खेत में सिंचाई कर रही थी, जबकि रामलाल एक अन्य खेत में काम कर रहे थे। शनिवार सुबह करीब 5 बजे आसपास के खेत वाले वहां से गुजरे और उन्होंने रामलाल को अचेत पड़ा देखा।जांच और परिजनों का संदेहआनन फानन में लोग रामलाल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया। दीपक ने आशंका जताई कि सिंचाई के दौरान सांप ने रामलाल को डस लिया होगा। रामलाल खेती किसानी करते थे और उनके एक पुत्र व एक पुत्री है। कोतवाली महरौनी प्रभारी निरीक्षक राजा दिनेश सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत का सही कारण पता चलेगा।