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Lalitpur News: सिंचाई करने गया ग्रामीण खेत पर मिला अचेत, मौत

Sun, 15 Nov 2026 01:36 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:36 AM IST
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Villager found unconscious in field while out to irrigate; dies
ललितपुर। महरौनी कस्बे के अथाईपुरा मोहल्ले के निवासी रामलाल (45) शनिवार सुबह अपने खेत पर अचेत अवस्था में मिले। परिजन उन्हें महरौनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की।
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परिजनों ने आशंका जताई है कि रामलाल की मौत सांप के डसने से हुई है। मृतक के चचेरे भाई दीपक ने बताया कि रामलाल शुक्रवार रात अपनी पत्नी राजबाई के साथ खेत पर सिंचाई करने गए थे। राजबाई दूसरे खेत में सिंचाई कर रही थी, जबकि रामलाल एक अन्य खेत में काम कर रहे थे। शनिवार सुबह करीब 5 बजे आसपास के खेत वाले वहां से गुजरे और उन्होंने रामलाल को अचेत पड़ा देखा।
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जांच और परिजनों का संदेह
आनन फानन में लोग रामलाल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया। दीपक ने आशंका जताई कि सिंचाई के दौरान सांप ने रामलाल को डस लिया होगा। रामलाल खेती किसानी करते थे और उनके एक पुत्र व एक पुत्री है। कोतवाली महरौनी प्रभारी निरीक्षक राजा दिनेश सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत का सही कारण पता चलेगा।
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