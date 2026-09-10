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Lalitpur News: निजी बसों के आगे हो रहे रोडवेज बसों के संचालन को रोके जाने की मांग

Thu, 10 Sep 2026 11:57 PM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:57 PM IST
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Demand to halt the operation of Roadways buses ahead of private buses.
ललितपुर। जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। एसोसिएशन ने निजी बसों के आगे रोडवेज बसों के संचालन को रोके जाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे निजी वाहन स्वामियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है।
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ज्ञापन में बताया गया कि निजी बस ऑपरेटर स्वीकृत परमिट के आधार पर तय समय पर बसों का संचालन करते हैं। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने 6 जुलाई को 16 मार्गों पर अस्थायी अधिकार पत्र जारी करने के निर्देश दिए थे। एसोसिएशन का आरोप है कि प्राधिकरण ने स्थायी परमिट बिना समय सारिणी के जारी कर दिए हैं। जबकि बिना समय सारिणी के परमिट आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते। परिवहन निगम की बसें बिना समय सारिणी के निजी बसों के आगे चल रही हैं। इससे मार्गों पर विवाद की स्थिति बन रही है। एसोसिएशन ने झांसी से मदनपुर, मड़ावरा मार्ग पर बिना परमिट संचालन रोकने की भी मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह नहीं रोका गया, तो सभी निजी बस ऑपरेटर बस संचालन बंद कर देंगे। ज्ञापन पर अध्यक्ष मनीष अग्रवाल, महासचिव अवधेश कौशिक, हामिद, जितेंद्र कुमार, हरिश्चंद्र, जितेंद्र सिंह आदि के हस्ताक्षर हैं।
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नई रोडवेज बस सेवा का आरंभ
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने ललितपुर से मड़ावरा मदनपुर के लिए बस सेवा शुरू की है। यह बस सुबह ललितपुर से मड़ावरा मदनपुर के लिए चलती है। साथ ही सुबह मदनपुर से मड़ावरा होकर ललितपुर से झांसी के लिए भी आवागमन कर रही है। अब यात्रियों को बसों के लिए एक घंटे तक इंतजार नहीं करना पड़ रहा है।
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यात्रियों को मिल रहा लाभ
रोडवेज की पहली बस अब सुबह 6 बजकर 15 मिनट पर रवाना हो रही है। पहले यह बस सुबह 7 बजकर 15 मिनट पर जाती थी। इससे यात्री अपने गंतव्य तक समय से पहुंच रहे हैं। मड़ावरा से झांसी के लिए भी साढ़े आठ बजे एक बस चल रही है।
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