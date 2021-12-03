Lalitpur News: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 21 पेशेवर जमानतियों पर की सख्त कार्रवाई

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मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में बताया कि कार्यालय ने उन्हें इस प्रवृत्ति के बारे में सूचित किया है। न्यायालय में लंबित कुछ पत्रावलियों में अधिकतर जमानती ऐसे हैं। ये जमानती आरोपियों की जमानत बार-बार दे रहे हैं। इस आदत को अनुचित माना गया है। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिया है। वे आदतन जमानती लोगों की जमानत किसी भी मुकदमे में न दें। कार्यालय को भी अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत जमानतियों की गहन जांच करने का आदेश दिया गया है। जांच रिपोर्ट न्यायालय को प्रस्तुत करने को कहा गया है।कार्रवाई का उद्देश्यइस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य न्यायालय में बार-बार जमानत देने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है। मजिस्ट्रेट ने पाया कि कुछ जमानती लगातार आरोपियों की जमानत दे रहे थे। इस आदत को न्यायिक प्रक्रिया के लिए अनुचित माना गया। यह कदम न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा।उच्चाधिकारियों को भेजी गई सूचनामुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश के साथ कुल 21 पेशेवर जमानतियों की सूची जारी की है। इस महत्वपूर्ण सूची की जानकारी विभिन्न उच्चाधिकारियों को भेजी गई है। इनमें जिला जज, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक प्रमुख रूप से शामिल हैं। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी और जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी यह सूचना दी गई है। यह जानकारी उन्हें आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भेजी गई है।