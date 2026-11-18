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पुलिस के मुताबिक, मंगलवार रात करीब 8:30 बजे हरेंद्र घर में बिस्तर पर लेटा था। इसी दौरान किसी की आहट सुनकर वह उठा। टॉर्च जलाकर देखा तो घर में एक व्यक्ति मौजूद था। हरेंद्र को देखकर वह भागने लगा तो वह उसके पीछे दौड़ पड़ा। बताया जाता है कि उसकी पत्नी अनीता भी पीछे-पीछे घर से निकली थी। इसके बाद घर से करीब 500 मीटर दूर चकरोड पर हरेंद्र की हत्या कर दी गई।बुधवार सुबह खेतों की ओर जा रहे ग्रामीणों ने शव पड़ा देखा और परिजनों को सूचना दी। जानकारी मिलने पर ग्राम प्रशासक ने पुलिस को अवगत कराया। प्रभारी निरीक्षक समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच की।मृतक के पिता पन्नालाल ने बताया कि मंगलवार रात करीब आठ से नौ बजे के बीच उनकी बहू अनीता सबसे छोटी बेटी को लेकर घर से निकली थी। उसके पीछे हरेंद्र भी चला गया। बहू वापस आ गई, लेकिन हरेंद्र नहीं लौटा। बुधवार सुबह ग्रामीणों ने उसका शव रास्ते में पड़ा देखा।हरेंद्र मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता था। उसके चार बच्चे हैं, जिनमें दो बेटे और दो बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी करीब 14 वर्ष और बेटा करीब 12 वर्ष का है। छोटा बेटा पहले से ननिहाल में रहता है। हरेंद्र पत्नी और बच्चों के साथ रहता था, जबकि उसके माता-पिता अलग रहते हैं।बुधवार सुबह करीब सात बजे ग्रामीणों को जानकारी मिली कि अनीता आजादनगर घोला स्थित एक रिश्तेदार के यहां है। पुलिस ने वहां से उसे हिरासत में ले लिया। स्थानीय स्तर पर हत्या को प्रेम प्रसंग से जोड़कर भी देखा जा रहा है।प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है। युवक की धारदार हथियार से हत्या की गई है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। मृतक की पत्नी हिरासत में है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।-अभिमन्यु त्रिपाठी, प्रभारी सीओ, पलिया