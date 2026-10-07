Lakhimpur Kheri News: पुलिस मुठभेड़ में गोकशी का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Wed, 07 Oct 2026 11:46 PM IST
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लखीमपुर खीरी। उचौलिया पुलिस ने गोकशी के मामले में वांछित अभियुक्त मेहराज निवासी बढ़ैया, थाना उचौलिया को मंगलवार देर रात मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में मेहराज के बाएं पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया।
मंगलवार देर रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध लोग इनोवा कार से असलहा और पशु काटने के उपकरण लेकर आ रहे हैं। ग्राम हैवतियापुर तिराहा पर पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी से बचने के लिए मेहराज ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी। उसका पुत्र जमन अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया।
घायल मेहराज को उपचार के लिए सीएचसी पसगवां भेजा गया, जहां से उसे जिला अस्पताल खीरी रेफर कर दिया गया।
सीओ मोहम्मदी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मेहराज के कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। घटना में प्रयुक्त दो छुरी, एक कुल्हाड़ी, एक लकड़ी का ठीहा और एक इनोवा कार भी मिली है। मेहराज चार-पांच अक्तूबर की रात हुई गोकशी की घटना में वांछित था।
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मंगलवार देर रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध लोग इनोवा कार से असलहा और पशु काटने के उपकरण लेकर आ रहे हैं। ग्राम हैवतियापुर तिराहा पर पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी से बचने के लिए मेहराज ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी। उसका पुत्र जमन अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया।
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घायल मेहराज को उपचार के लिए सीएचसी पसगवां भेजा गया, जहां से उसे जिला अस्पताल खीरी रेफर कर दिया गया।
सीओ मोहम्मदी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मेहराज के कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। घटना में प्रयुक्त दो छुरी, एक कुल्हाड़ी, एक लकड़ी का ठीहा और एक इनोवा कार भी मिली है। मेहराज चार-पांच अक्तूबर की रात हुई गोकशी की घटना में वांछित था।
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