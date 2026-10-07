Lakhimpur Kheri News: 1500 मीटर में हरमीत, शीतल, अरुण और शिफा सबसे तेज

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सीनियर बालक वर्ग में हरमीत सिंह प्रथम, पवन द्वितीय और सूरज यादव तृतीय रहे। सीनियर बालिका वर्ग में शीतल प्रथम, आशिकी देवी द्वितीय और पल्लवी देवी तृतीय रहीं। जूनियर बालक वर्ग में अरुण प्रथम, अंश कुमार द्वितीय और राजकुमार तृतीय रहे। जूनियर बालिका वर्ग में शिफा प्रथम, सुमन देवी द्वितीय और दीपा तृतीय रहीं।प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि डीएम अंजनी कुमार सिंह ने किया। उन्होंने प्रतिभागियों को खेल भावना की शपथ दिलाई। इसके बाद मशाल दौड़, शांति कपोत उड़ाने, गुब्बारे और पटाखे छोड़ने के बाद विभिन्न वर्गों की 1500 मीटर दौड़ कराई गई।इस दौरान डीआईओएस विनोद कुमार मिश्रा, संयोजक जगदीश प्रसाद वर्मा सहित आदर्श श्रीवास्तव, अश्विनी वर्मा, मुकुट बिहारी मिश्रा, शालिनी दुबे, डॉ. ज्योति तिवारी, सीमा टंडन, ईशविंदर सिंह, विनोद, विपिन मिश्रा और विमल मौर्य मौजूद रहे।