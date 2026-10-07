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Lakhimpur Kheri News: वेतन नहीं मिलने पर सफाई कर्मचारियों ने नगर पंचायत में जड़ा ताला

Wed, 07 Oct 2026 11:47 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Wed, 07 Oct 2026 11:47 PM IST
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Cleaning workers locked the Nagar Panchayat after not getting their salaries
बरबर नगर पंचायत पर प्रदर्शन करते सफाई कर्मचारी। संवाद
बरवर। नगर पंचायत में ठेका पर तैनात सफाई कर्मचारियों को 14 माह से वेतन नहीं मिलने के आरोप में बुधवार को कर्मियों ने नगर पंचायत कार्यालय में ताला डालकर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मियों ने वीडियो जारी कर आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या तक करने की बात कही, जिससे मामले की गंभीरता बढ़ गई है।
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धरने में रामू, सुमित, सौरभ, रोहित, पप्पू, दुर्गेश कुमार, पुनीत समेत अन्य सफाई कर्मी शामिल रहे। कर्मियों का कहना है कि 14 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण परिवार का भरण-पोषण मुश्किल हो गया है। उन्होंने बकाया वेतन का भुगतान होने तक धरना जारी रखने की बात कही।
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नगर पंचायत के कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी मुकेश मिश्रा ने बताया कि नगर पंचायत में 48 ठेका कर्मचारी हैं, जिनका वेतन नियत समय पर नगर पंचायत द्वारा दिया जा रहा है। धरने पर बैठे कर्मचारियों की नगर पंचायत ने कोई नियुक्ति नहीं की है, इसलिए नगर पंचायत उनका वेतन नहीं दे पा रही है।
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चेयरमैन संजय शर्मा ने मौके पर पहुंचकर धरना समाप्त कराया और अगले माह वेतन दिलाने की बात कही।
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