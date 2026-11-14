लखीमपुर खीरी में हादसा: पिकअप की टक्कर से बाइक सवार दो दोस्तों की मौत, मेला देखने जा रहे थे दोनों

लखीमपुर खीरी में संपूर्णानगर-पलिया मार्ग पर बमनगर चौराहे के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन और बाइक की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। हादसे से मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। दो युवक मेला देखने जा रहे थे।

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संपूर्णानगर थाना क्षेत्र के भनपुरी खजुरिया चौकी अंतर्गत कमलापुरी कॉलोनी निवासी विपिन आर्य (21 वर्ष) और पीयूष मिश्रा (23) गहरे दोस्त थे। शुक्रवार रात दोनों बाइक से विशेनपुर गांव में लगा मेला देखने जा रहे थे। इसी दौरान बमनगर चौराहे के पास पलिया से सेमरी की तरफ जा रही पिकअप से उनकी बाइक की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी।थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक अमरपाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और 108 एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को पलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां से लखीमपुर रेफर कर दिया था। रास्ते में दोनों ने दम तोड़ दिया। सीओ शिवम कुमार ने बताया कि पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वाहन को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा करा दिया है। जांच कराई जा रही है।