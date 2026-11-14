Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Two friends killed after bike being hit by pickup truck in Lakhimpur kheri

लखीमपुर खीरी में हादसा: पिकअप की टक्कर से बाइक सवार दो दोस्तों की मौत, मेला देखने जा रहे थे दोनों

Sat, 14 Nov 2026 05:09 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 14 Nov 2026 05:09 PM IST
सार

लखीमपुर खीरी में संपूर्णानगर-पलिया मार्ग पर शुक्रवार रात पिकअप और बाइक की भिड़ंत में दो युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक कमलापुरी कॉलोनी के निवासी थे। वे विशेनपुर गांव में मेला देखने जा रहे थे। 

विज्ञापन
Two friends killed after bike being hit by pickup truck in Lakhimpur kheri
पीयूष और बिपिन का फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

लखीमपुर खीरी में संपूर्णानगर-पलिया मार्ग पर बमनगर चौराहे के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन और बाइक की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। हादसे से मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। दो युवक मेला देखने जा रहे थे। 

विज्ञापन


संपूर्णानगर थाना क्षेत्र के भनपुरी खजुरिया चौकी अंतर्गत कमलापुरी कॉलोनी निवासी विपिन आर्य (21 वर्ष) और पीयूष मिश्रा (23) गहरे दोस्त थे। शुक्रवार रात दोनों बाइक से विशेनपुर गांव में लगा मेला देखने जा रहे थे। इसी दौरान बमनगर चौराहे के पास पलिया से सेमरी की तरफ जा रही पिकअप से उनकी बाइक की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। 
विज्ञापन


थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक अमरपाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और 108 एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को पलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां से लखीमपुर रेफर कर दिया था। रास्ते में दोनों ने दम तोड़ दिया। सीओ शिवम कुमार ने बताया कि पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वाहन को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा करा दिया है। जांच कराई जा रही है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

चार बहनों का इकलौता भाई था विपिन
दोनों युवक अविवाहित थे। उनकी असमय मौत की खबर जैसे ही कमलापुरी गांव पहुंची, दोनों परिवारों में चीख-पुकार मच गई। मृतक विपिन आर्य इकलौता पुत्र था। उसकी चार बहनें हैं। चारों बहनों और माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पीयूष मिश्रा के परिजनों के भी आंसू नहीं थम रहे थे। 

कमलापुरी के ग्राम प्रशासक गुरबाज सिंह ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए बताया कि एक तरफ गांव में छठ पूजा की तैयारियां चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर दो होनहार युवाओं की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है और सन्नाटा पसरा हुआ है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed