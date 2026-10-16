Lakhimpur Kheri News: दीप यज्ञ में जले हजारों दीपक, जगमग हुआ वैष्णो दरबार

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दरबार के मंच पर गायत्री परिवार के जगदीश प्रसाद, सुनीता सिंह, रेखा सिंह, गीता सिंह,अजय मिश्र, सरस शुक्ला, दिव्यांशु पांडे ने दीप पूजन कराया।

दीप यज्ञ में श्रद्धालुओं ने स्वास्तिक और आकृति में जलते दीप सजाए। दीप यज्ञ में जलते दीपक आकर्षण का केंद्र रहे।

इस मौके पर बजाज चीनी मिल के युनिट हेड राकेश यादव, गन्ना महाप्रबंधक पीएस चतुर्वेदी,

अवधेश श्रीवास्तव दीपू, राजेश शुक्ला, शैलेंद्र सक्सेना, अनुज खरे मौजूद रहे।

गोला गोकर्णनाथ। बजाज चीनी मिल की पुरानी कॉलोनी में सजाए गए मां वैष्णो दरबार में शुक्रवार की शाम दीप यज्ञ का आयोजन किया गया। दीप यज्ञ में जलते हजारों दीपों से मां वैष्णो का दरबार जगमग हो गया। दरबार में श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो, भगवान श्री गणेश, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी एवं भगवान कार्तिकेय साथ मां ज्वाला की ज्योति के दर्शन किए।