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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Brown sugar smuggling remains unchecked, 35 cases detected in 10 months

Lakhimpur Kheri News: ब्राउन शुगर की तस्करी पर लगाम नहीं, 10 माह में पकड़े 35 मामले

Sat, 17 Oct 2026 12:29 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 17 Oct 2026 12:29 AM IST
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Brown sugar smuggling remains unchecked, 35 cases detected in 10 months
लखीमपुर खीरी। भारत-नेपाल सीमा से सटे इलाकों में ब्राउन शुगर की तस्करी पर पुलिस की कार्रवाई के बावजूद लगाम नहीं लग रही है। जनवरी से अक्तूबर के बीच जिले में 35 मामले दर्ज हुए।
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पुलिस ने दो किलो 668.33 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद करने के साथ 50 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया। सबसे ज्यादा बरामदगी पलिया कोतवाली पुलिस ने की। पलिया, गौरीफंटा, संपूर्णानगर और सिंगाही क्षेत्र के रास्तों से इसकी सप्लाई के मामले सामने आए हैं।
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इस साल आठ जनवरी को गौरीफंटा पुलिस ने 6.46 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर पहला मामला दर्ज किया था। जिले में आने-जाने वालों की निगरानी के लिए 16 आउटपोस्ट कवच सेल भी बनाए गए हैं। संवाद
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