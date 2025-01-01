Lakhimpur Kheri News: मैत्रीपूर्ण वॉलीबॉल में एसएसबी ने नेपाल एपीएफ को हराया

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कमांडेंट प्रमोद देवरानी के निर्देशन में आयोजित मैच की अध्यक्षता निरीक्षक सामान्य राकेश कुमार ने की। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने उत्साह से प्रतिभाग किया। मैच के माध्यम से दोनों देशों के सुरक्षा बलों ने आपसी विश्वास, समन्वय और सहयोग मजबूत करने का संदेश दिया। संवाद

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लखीमपुर खीरी। भारत-नेपाल के सुरक्षा बलों के बीच मैत्री और सौहार्द बढ़ाने के उद्देश्य से तृतीय वाहिनी एसएसबी के जी समवाय खखरोला और नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) के बीच मैत्रीपूर्ण वॉलीबॉल मैच हुआ। इसमें एसएसबी ने 2-1 से जीत दर्ज की।