फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   SSB beats Nepal APF in friendly volleyball

Lakhimpur Kheri News: मैत्रीपूर्ण वॉलीबॉल में एसएसबी ने नेपाल एपीएफ को हराया

Sat, 17 Oct 2026 12:24 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 17 Oct 2026 12:24 AM IST
विज्ञापन
SSB beats Nepal APF in friendly volleyball
वॉलीबॉल खेलते हुए एसएसबी जवान। स्रोत : एसएसबी
लखीमपुर खीरी। भारत-नेपाल के सुरक्षा बलों के बीच मैत्री और सौहार्द बढ़ाने के उद्देश्य से तृतीय वाहिनी एसएसबी के जी समवाय खखरोला और नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) के बीच मैत्रीपूर्ण वॉलीबॉल मैच हुआ। इसमें एसएसबी ने 2-1 से जीत दर्ज की।
विज्ञापन

कमांडेंट प्रमोद देवरानी के निर्देशन में आयोजित मैच की अध्यक्षता निरीक्षक सामान्य राकेश कुमार ने की। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने उत्साह से प्रतिभाग किया। मैच के माध्यम से दोनों देशों के सुरक्षा बलों ने आपसी विश्वास, समन्वय और सहयोग मजबूत करने का संदेश दिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed