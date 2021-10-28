Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज

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श्रीदेवी भागवत कथा : बिजुआ के मटैहिया में श्रीदेवी भागवत पुराण कथा का आयोजन दोपहर 12 बजे से।

गोला के मां मंगला देवी मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर दो बजे से।

श्रीरामलीला : गोला की रामलीला में कैकेयी संवाद का मंचन शाम चार बजे से।

श्रीशतचंडी महायज्ञ : निघासन के सिंगहा खुर्द गांव में नौ दिवसीय श्रीशतचंडी महायज्ञ और रासलीला का आयोजन शाम पांच बजे से।

नौका लीला : लखीमपुर की रामलीला में सेठघाट पर नौका लीला का मंचन शाम सात बजे से।

दुर्गा सप्तशती का पाठ : निघासन के रकेहटी स्थित मंदिर में दुर्गा सप्तशती पाठ और श्रीमद्भागवत कथा सुबह 10 बजे से।