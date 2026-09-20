Lakhimpur Kheri News: घर में घुसकर तीन लैपटॉप व बाइक ले उड़े

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सुमित गोयल ने तहरीर में बताया कि वह रात में परिवार के साथ घर में सो रहे थे। इसी दौरान चोर घर में घुसकर सामान चोरी कर भाग गए।

शनिवार सुबह कमरों में सामान बिखरा मिला, तब चोरी का पता चला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

सीओ विवेक कुमार तिवारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

लखीमपुर खीरी। सदर कोतवाली के मोहल्ला रामेश्वरपुरम निवासी सुमित गोयल के घर से चोर तीन लैपटॉप, बाइक, लड्डू गोपाल की मूर्ति और कैमरे का डीवीआर चोरी कर ले गए। घर के मंदिर से 10 से 12 हजार रुपये भी चोरी हुए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।