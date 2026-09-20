Lakhimpur Kheri News: आश्वासन देकर डिलीट कराया वीडियो... कार्रवाई भूली चौकी पुलिस

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वीडियो सोशल मीडिया पर डालने वाले मोहम्मद नदीम का आरोप था कि चौकी के एक सिपाही ने कार्रवाई का आश्वासन देकर उससे वीडियो डिलीट करा दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद नदीम ने वीडियो दोबारा सोशल मीडिया पर डाल दिया था। उसका आरोप था कि हाथीपुर उत्तरी मोहल्ले में 25 साल से सट्टा खिलाने का कारोबार चल रहा है। वायरल वीडियो में दो युवक सट्टे की पर्ची लिखते दिखाई दे रहे थे। विज्ञापन

सीओ सिटी विवेक कुमार तिवारी ने मामले की जांच कराने और सिपाही की संलिप्तता मिलने पर कार्रवाई की बात कही है। वीडियो सोशल मीडिया पर डालने वाले मोहम्मद नदीम का आरोप था कि चौकी के एक सिपाही ने कार्रवाई का आश्वासन देकर उससे वीडियो डिलीट करा दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद नदीम ने वीडियो दोबारा सोशल मीडिया पर डाल दिया था। उसका आरोप था कि हाथीपुर उत्तरी मोहल्ले में 25 साल से सट्टा खिलाने का कारोबार चल रहा है। वायरल वीडियो में दो युवक सट्टे की पर्ची लिखते दिखाई दे रहे थे।सीओ सिटी विवेक कुमार तिवारी ने मामले की जांच कराने और सिपाही की संलिप्तता मिलने पर कार्रवाई की बात कही है।

लखीमपुर खीरी। सदर कोतवाली की मिश्राना चौकी क्षेत्र में सट्टेबाजी और गांजा बिक्री का दावा करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने एक सट्टेबाज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। उपनिरीक्षक शिल्पी शुक्ला वादी बनीं और अख्तर अली उर्फ अब्बा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी के पास से सट्टे की पर्चियों के अलावा 1950 रुपये बरामद किए हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।