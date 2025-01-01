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Lakhimpur Kheri News: खेत में भरे पानी में डूबने से ग्रामीण की गई जान

Mon, 21 Sep 2026 12:02 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 21 Sep 2026 12:02 AM IST
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A villager died after drowning in water filled in the field
मृतक रामखेलावन का फाइल फोटो
मझगईं। क्षेत्र के गांव मुन्नापुरवा में खेत में भरे बाढ़ के पानी में डूबने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। मछली का जाल छुड़ाते समय चक्कर आने से गहरे पानी में गिरने की आशंका है। काफी देर तक घर न लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की तो पानी में उसका शव उतराता मिला।
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मुन्नापुरवा निवासी रामखेलावन (45) पुत्र बृजलाल रविवार सुबह करीब साढ़े छह बजे घर से मछली पकड़ने निकला था। गांव के प्राइमरी स्कूल के उत्तर दिशा में स्थित खेतों में बाढ़ का पानी भरा था। ग्रामीणों ने उसे गांव के ही मिहीलाल के खेत की ओर जाते देखा था। काफी समय बाद भी घर न लौटने पर मृतक के पिता बृजलाल और भाई सतीश तलाश करते हुए खेत की ओर पहुंचे। वहां पानी में रामखेलावन का शव उतराता मिला।
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आशंका जताई जा रही है कि शारीरिक कमजोरी के चलते अचानक चक्कर आने से वह गहरे पानी में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची मझगईं पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव बाहर निकलवाया। घर में रामखेलावन की पत्नी निर्मला और पांच छोटे-छोटे बच्चे हैं। सीओ पलिया जितेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि घटना संज्ञान में आई है। शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।
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