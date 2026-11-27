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दूसरे मैच में गोला गोकर्णनाथ की टीम ने सिंगाही इलेवन को 2-1 से शिकस्त दी। दोनों मुकाबलों में खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। विज्ञापन

मैच का शुभारंभ नगर पंचायत चेयरमैन मोहम्मद कय्यूम ने फीता काटकर और फुटबॉल में किक मारकर किया। टूर्नामेंट के मीडिया प्रभारी उदयभान गुप्ता ने बताया कि प्रतियोगिता दो दिसंबर तक चलेगी। महामंत्री शिखर तिवारी किशन ने बताया कि प्रतिदिन मुकाबले खेले जाएंगे। दूसरे मैच में गोला गोकर्णनाथ की टीम ने सिंगाही इलेवन को 2-1 से शिकस्त दी। दोनों मुकाबलों में खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया।मैच का शुभारंभ नगर पंचायत चेयरमैन मोहम्मद कय्यूम ने फीता काटकर और फुटबॉल में किक मारकर किया। टूर्नामेंट के मीडिया प्रभारी उदयभान गुप्ता ने बताया कि प्रतियोगिता दो दिसंबर तक चलेगी। महामंत्री शिखर तिवारी किशन ने बताया कि प्रतिदिन मुकाबले खेले जाएंगे।

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निघासन। सिंगाही कस्बे में चल रहे 103वें महारानी सुरथ कुमारी स्टेट फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे दिन बुधवार को दो मुकाबले खेले गए। पहले मैच में तराई स्टार स्पोर्टिंग क्लब सिंगाही ने राइजिंग स्टार क्लब सिंगाही को 1-0 से हराया।