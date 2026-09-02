Lakhimpur Kheri News: झूला, मुकुट और पोशाक...बाजार में जन्माष्टमी का रंग

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सदर चौराहे से मिश्राना चौराहे और गल्ला मंडी सहित प्रमुख बाजारों व चौराहों पर फुटपाथ पर अस्थायी दुकानें लग गई हैं। त्योहार नजदीक आने के साथ खरीदारी भी तेज हो गई है।बाजार में लड्डू गोपाल को सजाने-संवारने के लिए तरह-तरह की सामग्री उपलब्ध है। मुकुट, बांसुरी, आसन, झालर और अन्य सजावटी सामान लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। बच्चों को राधा-कृष्ण के रूप में सजाने के लिए विशेष पोशाकें भी खरीदी जा रही हैं।दुकानदार गोलू, विशाल, अजय, नितिन भल्ला और संजय के मुताबिक सबसे अधिक मांग लकड़ी के झूलों की है। इसके अलावा मेटल, स्टील और एल्यूमीनियम के झूले भी बिक रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक जन्माष्टमी करीब आने के साथ ग्राहकों की संख्या और बिक्री दोनों में तेजी आई है।मंदिरों में भी शुरू हुईं तैयारियांजन्माष्टमी का प्रमुख आयोजन मुड़िया महंत मंदिर और श्री रामनवमी मंदिर में होगा। मंदिरों में सजावट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आचार्य पंकज शास्त्री ने बताया कि जन्माष्टमी पर भजन-कीर्तन के साथ रात ठीक 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर उनकी छठी तक मंदिर में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। उन्होंने बताया कि रोहिणी नक्षत्र रात 11:12 बजे तक रहेगा। शनिवार को वैष्णव मत के अनुयायी जन्माष्टमी मनाएंगे।बाजार में सामग्री के दामलड्डू गोपाल के झूले : 100 से 800 रुपयेआसन : 20 से 50 रुपयेपोशाक : 20 से 450 रुपयेपीतल के लड्डू गोपाल : 300 से 1100 रुपयेबच्चों की राधा-कृष्ण पोशाक : 200 से 400 रुपयेनोट : कीमतें दुकानदारों के अनुसार हैं।