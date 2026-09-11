Lakhimpur Kheri News: बाढ़ में डूबे बुजुर्ग का शव एनडीआरएफ ने तलाश लिया

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घोला फार्म निवासी कश्मीर सिंह बृहस्पतिवार दोपहर करीब तीन बजे आंबेडकर नगर बाजार जा रहे थे। रास्ते में रपटा पुल के पास बाढ़ का पानी भरा था। उसे तैरकर पार करते समय वह गहरे पानी में लापता हो गए। सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पलिया एसडीएम, पुलिस बल और राजस्व टीम मौके पर पहुंची।पलिया हवाई पट्टी पर कैंप कर रही 11वीं वाहिनी एनडीआरएफ वाराणसी की 11डी टीम को बचाव कार्य के लिए बुलाया गया। निरीक्षक राम सिंह के नेतृत्व में 30 सदस्यीय टीम ने बृहस्पतिवार को ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पानी में अत्यधिक जलकुंभी होने से बुजुर्ग का सुराग नहीं लग सका।शुक्रवार सुबह एनडीआरएफ जवानों और ग्रामीणों ने संयुक्त अभियान चलाया। पहले जलकुंभी हटाई गई। इसके कुछ देर बाद घटनास्थल से कुछ दूरी पर बुजुर्ग का शव बरामद हो गया। तलाश अभियान एनडीआरएफ के कमांडिंग ऑफिसर अनूप सिंह बिष्ट के दिशानिर्देशन में चलाया गया।गड्ढे में डूबे मासूम के परिजनों को आर्थिक सहायता की प्रक्रिया शुरूगोला गोकर्णनाथ। ग्राम पंचायत लाल्हापुर के मजरा हफीजपुर में गड्ढे में डूबकर जान गंवाने वाले पांच वर्षीय दीपक कश्यप उर्फ गोलू के परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाने की प्रक्रिया प्रशासन ने शुरू कर दी है। राजस्व टीम ने मौके का निरीक्षण किया है।बृहस्पतिवार दोपहर दिलीप कश्यप का पुत्र दीपक उर्फ गोलू घर से खेलने के लिए निकला था। कुछ दूरी पर प्लॉट के गड्ढे में भरे पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई थी। पहले परिजनों ने मामले में कोई कार्रवाई कराने से इन्कार किया था। बाद में पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बच्चे का पोस्टमाॅर्टम कराया गया।सीओ महक शर्मा ने बताया कि पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की मौत पानी में डूबने से हुई है।एसडीएम युगांतर त्रिपाठी ने बताया कि राजस्व टीम को भेजकर मौके का निरीक्षण कराया गया है। पुलिस से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगाई गई है। पीड़ित परिवार को दैवीय आपदा राहत कोष से आर्थिक सहायता दिलाने की प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। संवाद