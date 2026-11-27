Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:39 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:39 AM IST
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सराफा भाव
सोना-1,26,400 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी-1,52,000 रुपये प्रति किलो
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अधिकतम-28 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम- 14 डिग्री सेल्सियस
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सूर्योदय-06:36
सूर्यास्त-05:11
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आज का मौसम
-सुबह कोहरा या धुंध हो सकती है। इसमें घने कोहरे की संभावना के चलते मौसम विभाग ने यलो अलर्ट भी जारी किया है।
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आज के कार्यक्रम
-नगर कीर्तन : भीरा पलिया रोड के बोझवा गुरुद्वारे से नगर कीर्तन सुबह आठ बजे से।
-संगोष्ठी व प्रवचन : बेलरायां के क्लेशहरण मंदिर परिसर में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के आयोजन में विभिन्न संस्कार, संगोष्ठी, संगीत और प्रवचन सुबह 10 बजे से।
फुटबाॅल : सिंगाही के खेल मैदान में 103वें महारानी सुरथ कुमारी पब्लिक स्टेट फुटबाल टूर्नामेंट दोपहर एक बजे से।
-नारद मोह : जंगबहादुरगंज में आयोजित रामलीला में नारद मोह का मंचन अपराह्न दो बजे से।
-लक्ष्मण शक्ति : सिंगाही कस्बे के 107 श्रीरामलीला मेला महोत्सव लक्ष्मण शक्ति का मंचन शाम चार बजे से।
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सोना-1,26,400 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी-1,52,000 रुपये प्रति किलो
अधिकतम-28 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम- 14 डिग्री सेल्सियस
सूर्योदय-06:36
सूर्यास्त-05:11
आज का मौसम
-सुबह कोहरा या धुंध हो सकती है। इसमें घने कोहरे की संभावना के चलते मौसम विभाग ने यलो अलर्ट भी जारी किया है।
आज के कार्यक्रम
-नगर कीर्तन : भीरा पलिया रोड के बोझवा गुरुद्वारे से नगर कीर्तन सुबह आठ बजे से।
-संगोष्ठी व प्रवचन : बेलरायां के क्लेशहरण मंदिर परिसर में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के आयोजन में विभिन्न संस्कार, संगोष्ठी, संगीत और प्रवचन सुबह 10 बजे से।
फुटबाॅल : सिंगाही के खेल मैदान में 103वें महारानी सुरथ कुमारी पब्लिक स्टेट फुटबाल टूर्नामेंट दोपहर एक बजे से।
-नारद मोह : जंगबहादुरगंज में आयोजित रामलीला में नारद मोह का मंचन अपराह्न दो बजे से।
-लक्ष्मण शक्ति : सिंगाही कस्बे के 107 श्रीरामलीला मेला महोत्सव लक्ष्मण शक्ति का मंचन शाम चार बजे से।