Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Wed, 18 Nov 2026 11:03 PM IST
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-निशान यात्रा : निघासन में श्री श्याम जन्मोत्सव के मौके पर निशान यात्रा सुबह नौ बजे से।
-अभियान : बेहजम, पसगवां और फूलबेहड़ ब्लॉक में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए सामूहिक दवा सेवन अभियान का शुभारंभ सुबह 10 बजे से।
-पार्थ पथ यात्रा : मोहम्मदी के सिरसा घाट मंदिर पर पार्थ पथ यात्रा का आगमन दोपहर 12 बजे।
-श्रीराम कथा : सनातन धर्म सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज में कॉलेज प्रशासन की ओर से श्रीराम कथा दोपहर दो बजे से।
-धनुष यज्ञ : सिंगाही के 107 श्रीरामलीला मेला महोत्सव धनुष यज्ञ का मंचन शाम चार बजे से।
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-अभियान : बेहजम, पसगवां और फूलबेहड़ ब्लॉक में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए सामूहिक दवा सेवन अभियान का शुभारंभ सुबह 10 बजे से।
-पार्थ पथ यात्रा : मोहम्मदी के सिरसा घाट मंदिर पर पार्थ पथ यात्रा का आगमन दोपहर 12 बजे।
-श्रीराम कथा : सनातन धर्म सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज में कॉलेज प्रशासन की ओर से श्रीराम कथा दोपहर दो बजे से।
-धनुष यज्ञ : सिंगाही के 107 श्रीरामलीला मेला महोत्सव धनुष यज्ञ का मंचन शाम चार बजे से।