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Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज

Sun, 15 Nov 2026 11:10 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sun, 15 Nov 2026 11:10 PM IST
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in the city today
-योग शिविर : भारतीय योग संस्थान की ओर से मोहल्ला शास्त्री नगर के शिव महाकालेश्वर मंदिर में योग शिविर सुबह सात बजे से।
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कथा : सिकंदराबाद क्षेत्र के सिसावां में राष्ट्रीय भगवा हिंदू वाहिनी की तरफ से श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
-नारद मोह : सिंगाही में आयोजित 107वें श्री रामलीला मेला महोत्सव में नारद मोह का मंचन शाम चार बजे से।
-सूरज को अर्घ्य : सेठ घाट पर छठ पूजा के तहत व्रती महिलाओं की ओर से उगते सूरज को अर्घ्य सुबह पांच बजे से।
-स्वगणना अभियान : जनगणना-2027 के अधिकारियों-जनप्रतिनिधियों के लिए स्वगणना अभियान सुबह 10 बजे से।
-शिविर : जिला अस्पताल में दिव्यांग परीक्षण शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।
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