Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज

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-सफाई अभियान : गोमती श्रमदान मूमेंट की ओर से गोमती नदी के अमरी घाट पर सफाई अभियान सुबह आठ बजे से।

-साप्ताहिक हवन-यज्ञ : आर्य समाज का साप्ताहिक हवन-यज्ञ श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर मोहम्मदी में सुबह आठ बजे से।

-रोजगार मेला : बेलरायां गांधी इंटर कॉलेज परिसर में कॉलेज प्रशासन की ओर से दो दिवसीय रोजगार मेला का शुभारंभ सुबह 10 बजे से।

-मूर्ति पूजन : मैलानी के महाराजा अग्रसेन पार्क में महाराजा अग्रसेन मूर्ति का पूजन समारोह पूर्वाह्न 11:00 बजे से।

-नेत्र शिविर : मैगलगंज के इटारा गांव में स्थानीय लोगों की ओर से निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन पूर्वाह्न 11:00 बजे से।

-कलश स्थापना : बेलरायां रेलवे स्टेशन मार्ग के शिवमंदिर परिसर में मां शारदे कलश स्थापना पूर्वाह्न 11:15 बजे से।

-मां ज्वाला देवी ज्योति की स्थापना : गोला में चीनी मिल की पुरानी कॉलोनी में निर्मित कृत्रिम मां वैष्णो दरबार में मां ज्वाला देवी ज्योति की स्थापना दोपहर 12:00 बजे से।

-शोभायात्रा : निघासन के सिंगहा खुर्द गांव में नौ दिवसीय श्री शतचंडी महायज्ञ, रासलीला शोभायात्रा सुबह 10 बजे से।

सराफा भाव