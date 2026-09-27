Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज

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विशेष शिविर : जिला अस्पताल में दिव्यांगजनों के दिव्यांगता परीक्षण का विशेष शिविर सुबह दस बजे से।

बैंक हड़ताल : पांच दिवसीय कार्य सप्ताह समेत कई मांगों को लेकर बैंक कर्मचारियों की हड़ताल सुबह दस बजे से।

ज्ञापन : चुनाव आयोग मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दोपहर 12 बजे।

श्रीमद्भागवत कथा : सिंगाही कस्बे के शिव मंदिर में आठ दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा दोपहर एक बजे से।

कीर्तन : पड़रियातुला कस्बा स्थित गुरुद्वारे में संत समागम व कीर्तन सुबह दस बजे से।