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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Idrish's wife said - her husband did not commit suicide, it was murder

Lakhimpur Kheri News: इदरीश की पत्नी बोली- पति ने आत्महत्या नहीं की, हत्या हुई

Sun, 20 Sep 2026 11:32 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sun, 20 Sep 2026 11:32 PM IST
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Idrish's wife said - her husband did not commit suicide, it was murder
निघासन। पढ़ुआ थाना क्षेत्र के गांव दुलही में युवती को साथ ले जाने के विवाद के बाद हुई फायरिंग और इदरीश की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है।
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मृतक की पत्नी शायरा ने पति की मौत को आत्महत्या मानने से मना करते हुए हत्या का आरोप लगाया है। उसने पांच लोगों पर पति की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है।
शायरा के मुताबिक, उसके पति ने उसे तलाक नहीं दिया था। आरोप है कि युवती को साथ ले जाने के बाद उसके परिजनों ने उससे मारपीट की और उसे भी धमकाया। युवती के भाइयों ने कथित तौर पर कहा था कि उनकी बहन को साथ ले जाने वाले की पत्नी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इससे डरकर वह अपने 10 वर्षीय बच्चे को लेकर मायके सिंगाही चली गई थी।
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शायरा ने आरोप लगाया कि इदरीश ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि अखिलेश, राहुल, पुत्तन, संदीप और टिंकू ने मिलकर उसकी हत्या की। उसका दावा है कि इदरीश को गोली राहुल ने मारी थी। उसने अखिलेश पर हत्या की साजिश में शामिल होने का भी आरोप लगाया है। शायरा के अनुसार, युवती के घर से जाने के बाद पुलिस लगातार उसके घर पर दबिश दे रही थी। इससे परिवार परेशान था। उसने पुलिस से शिकायत किए जाने की बात भी कही है।
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घटना के बाद गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है। युवती के बयान दर्ज करने के साथ उसका मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल के बाद नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। सीओ शिवम कुमार ने बताया कि मामले की विवेचना की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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