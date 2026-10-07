Lakhimpur Kheri News: बांकेगंज में 28 स्थानों पर पंडालों में विराजेंगी मां दुर्गा की मूर्तियां

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छोटी काशी गोला के ज्योतिषाचार्य पं. रामेदव मिश्र शास्त्री ने बताया कि छह साल बाद ऐसा संयोग आया है कि इस बार नवरात्र 10 दिन का है। मां का आगमन गज यानी हाथी पर होगा, जो सुख-समृद्धि का प्रतीक है। मां की विदाई मुर्गे पर होगी। 11 अक्तूबर को सुबह 6:19 बजे के बाद नवरात्र शुरू होगा। 18 अक्तूबर रविवार को अष्टमी है, जो सोमवार सुबह 7:33 बजे तक रहेगी। इसके बाद नवमी लगेगी। नवमी तिथि मंगलवार दोपहर 12:50 बजे तक रहेगी। इसके बाद दशमी लगेगी। विजय मुहूर्त दोपहर 2:05 से 2:51 बजे तक रहेगा। रावण दहन प्रदोषकाल में 20 अक्तूबर को शाम 5:45 बजे के बाद किया जाएगा। संवाद

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बांकेगंज। शारदीय नवरात्र का महापर्व 11 अक्तूबर से शुरू होगा। इसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बांकेगंज, संसारपुर और कुकरा समेत क्षेत्र में 28 स्थानों पर पंडालों में मां दुर्गा की मूर्तियां विराजमान होंगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 11:30 से अपराह्न 12:30 बजे तक है।